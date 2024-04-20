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影／他整身造型「像極詐欺車手」 雄警巡ATM意外逮捕2條通

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄20歲林姓男子周三於中山路上某ATM旁被警攔查，林男當時背側包又手拿提袋，疑似「詐欺車手」引警關注；盤問過程，林不敢直視警嚇得發抖，佯稱忘帶證件直說要趕著搭車，見警不肯放他走，最終才說出自己身分證號，是被嘉義地檢署通緝的犯嫌，並查獲安非他命兩包，訊後依法歸案。

仁武分局表示，當天下午5時許，大社分駐所長黃盟樹、警員許正宏執行ATM簽巡勤務時，發現一年輕男子形跡可疑，戴口罩、背側包還拿手提袋，打扮就像是車手，遂上前盤查。

經瞭解，去年11月及今年2月，林男分別遭嘉義地檢署發布洗錢防制法及違反毒品危害防制條例通緝，警於林男隨身側背包中，查獲安非他命2包（毛重約2.78公克）。

林男坦言，自知遭通緝且攜帶違禁品，當下才會見警心虛，一心想逃卻仍遭警識破送辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方依法逮捕嘉義地檢署通緝的毒品及洗錢防制法犯嫌歸案。記者古和純／翻攝
警方依法逮捕嘉義地檢署通緝的毒品及洗錢防制法犯嫌歸案。記者古和純／翻攝
男子見警心虛躲藏，整體造型像極車手，反倒引警關注，並查獲是兩條通緝在身的犯嫌。記者古和純／翻攝
男子見警心虛躲藏，整體造型像極車手，反倒引警關注，並查獲是兩條通緝在身的犯嫌。記者古和純／翻攝

毒品 詐欺 車手 通緝

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