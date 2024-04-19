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影／台中勤美誠品險遭縱火 英勇保全壓制畫面曝光

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中王姓男子疑情緒不穩，4月17日提10公升柴油跑到西區勤美誠品傷商場潑灑企圖縱火，所幸因柴油燃點高沒點著，警方今公布案發監視器畫面，可見第一時間商場保全衝上制止，並和民眾協力壓制王，才未釀嚴重傷亡，台中市長盧秀燕今下午也將頒獎表揚該名保全。

台中第一分局調查，王男（24歲）17日下午2點多獨自背著包包進入勤美誠品，到3樓後竟從包包拿出2個塑膠桶朝地面潑灑，一手還持打火機要點燃。

根據監視器畫面，王男潑灑汽油後因氣味瀰漫，不少民眾紛紛閃避，商場保全發現也立刻上前制止，一旁還有2人跟著衝上前將王男壓制在地，成功制止他縱火的危險行為。

警方逮捕王男後，他起初不願配合調查，對於縱火動機閉口不談，後來才說因工作不順，近期離職後有經濟壓力，才會去買柴油跑去勤美誠品企圖縱火，檢方複訊後也依公共危險罪嫌將他聲押獲准。

台中市長盧秀燕今下午3點將頒獎給該名保全，表揚他英勇行為，另外台中第二分局日前抓毒品人口實，1名Foodpanda外送員騎機車協力追捕，一巴掌將毒蟲拍落，協助警方成功逮人，盧也將一併頒獎表揚。

王男企圖在勤美誠品縱火，所幸第一時間商場保全制止。記者曾健祐／翻攝
王男企圖在勤美誠品縱火，所幸第一時間商場保全制止。記者曾健祐／翻攝

保全 縱火

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