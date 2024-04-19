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影／藏毒又酒駕...逆向蛇行還倒車撞 中和警一路追至永和開4槍逮人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

鄭姓男子今天一早駕車載黃姓女友行經中和區泰和街遇中和員警攔查拒檢，開車一路逃竄至永和中正路，鄭從巷口倒車企圖衝撞，員警連開4槍逮人，車上發現毒品，鄭男身上散發酒味但拒絕酒測，警詢後今依公共危險及妨害公務罪嫌送辦。

鄭姓男子（31歲）今天上午7時55分開車載黃姓女子（27歲）行經中和區泰和街遇中和出所兩名員警攔查，鄭男不僅拒檢，開車一路逆向蛇行，逃竄至永和區中正路，鄭原欲鑽進路邊巷弄，發現巷道太小，一度從巷口倒車企圖衝撞，員警見狀朝汽車輪胎連開4槍逮人，當時正值上班時段，不少路過民眾看到這一幕，都閃避不趕靠太近。

警方在車上發現毒品殘渣袋、K盤及K菸1支，鄭男疑似有喝酒，身上散發酒味，但鄭男拒絕酒測，警詢後今依法將鄭男移送新北地檢署偵辦，黃女則是採驗後請回。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鄭姓男子今天上午7時許，駕車行經中和區泰和街遇中和員警攔查拒檢，開車一路逃竄至永和中正路，鄭從巷口倒車企圖衝撞，員警連開4槍逮人，車上發現毒品，警詢後今依法送辦。記者王長鼎／翻攝
鄭姓男子今天上午7時許，駕車行經中和區泰和街遇中和員警攔查拒檢，開車一路逃竄至永和中正路，鄭從巷口倒車企圖衝撞，員警連開4槍逮人，車上發現毒品，警詢後今依法送辦。記者王長鼎／翻攝

毒品 永和 酒測

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