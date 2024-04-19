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國道警匪追逐5公里 警車逼停逮通緝犯、車內還有毒品

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

國道1號苗栗頭份路段，昨午3點多上演一齣警匪追逐戰，偵防車雖遭碰撞但也成功逼停犯嫌轎車，隨後將遭通緝在案的朱姓駕駛逮捕；另外，現場刑警也在該車內查獲微量愷他命毒品及K盤，因落日後夜間不偵訊，今天將依法偵詢後移送偵辦。

據了解，朱男（24歲）因妨礙秩序及傷害案遭通緝，昨午3點40分左右，他駕駛偽變造號牌車輛行經國道1號北向117公里時，被國道二隊刑事組人員掌握行蹤，隨即出動2輛偵防車對該車進行攔截圍捕，但犯嫌車輛多次變換車道逃逸拒絕攔查。

警匪雙方競速追逐5公里，最後警方在北向111.2公里內側車道處，將車逼停逮人。過程中雙方車輛因碰撞都有毀損，一名刑事組小隊長身體有輕微擦傷，犯嫌車上除了朱男，另有2男友人，3人均未受傷；警方查證確認朱男身分後，還在其車內查獲微量愷他命毒品及K盤，隨後陸續將人車帶回隊部，今天上午訊後將依其違法事證移送苗栗地檢署偵辦。

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朱嫌所駕駛的轎車，右車頭有明顯碰撞毀損，最後遭警偵防車逼停在內線車道。圖／國道警方提供
朱嫌所駕駛的轎車，右車頭有明顯碰撞毀損，最後遭警偵防車逼停在內線車道。圖／國道警方提供

國道 毒品 通緝

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