快訊

空軍P-3訓練驚傳意外 小牛飛彈練習彈「不明原因」掉入海中

下班注意！3縣市大雨特報 強降雨恐持續至晚間

影／女推輪椅叔叔領貸款「逼簽字」...銀行員急報警 意外揭恐怖真相

保母虐死1歲女童一審判9年3月 生母到庭聽判一度癱軟

中央社／ 台中18日電

台中蔡姓保母前年11月間對1歲女童「小桃子」施虐，女童治療近1個月後死亡，全案台中地院國民法官一審判9年3月；女童母親今天得知結果一度癱軟表示，對台灣司法好失望，會再上訴。

43歲蔡姓保母前年11月間涉嫌對1歲女童「小桃子」施虐，女童治療近1個月後死亡，案經檢方依傷害兒童致死等罪嫌起訴，經台中地院國民法官審理後，今天判處她9年3月徒刑。全案可上訴。

女童母親李女今天到庭聽判時情緒激動，一度癱軟由親友攙扶，並呼喊加油。李女聽判後接受媒體聯訪時表示，保母讓1個孩子失去生命，卻只有判9年，且審理過程中對方都否認犯行，甚至指女兒會受傷是父母所造成。

對判決結果，李女說，對判決感到失望，認為應要判無期徒刑，會再提出上訴。

李女事後並在臉書（Facebook）上貼文表示，孩子被傷害失去生命，保母只判9年，對台灣司法「好失望、好失」望，甚至4、5年後，保母就可假釋出獄重新生活，「這傷痛卻是跟著我和先生一輩子，永遠永遠不會好」。

依據檢方起訴書，檢方於民國111年11月9日接獲「疑似重大傷害兒童情資」通報系統通知指，蔡姓保母疑有虐童情事，立即指揮台中市警察局清水分局偵辦。

檢方查出，蔡女曾多次對受托1歲女童（暱稱：小桃子）施虐，女童當天因陷入昏迷，由蔡女送醫救治，女童於同年12月2日傷重不治，遺體經相驗鑑定後，傷勢及臨床表徵符合「受虐性腦傷」診斷，且推估女童送醫前遭施虐。

台中地檢署偵辦後，依據相關證據，認定蔡姓保母涉犯刑法成年人故意傷害兒童、傷害兒童致死等罪嫌明確，向台中地院依國民法官法提起公訴。

蔡姓保母虐死1歲女童「小桃子」，台中地院國民法官法庭今依傷害致死等罪判她9年3月。圖／讀者提供
蔡姓保母虐死1歲女童「小桃子」，台中地院國民法官法庭今依傷害致死等罪判她9年3月。圖／讀者提供

保母 司法 國民法官

延伸閱讀

1歲「小桃子」遭虐死國民法官僅判保母9年 母悲喊：對司法好失望

保母虐死台中1歲女童「小桃子」 國民法官判9年3月

剴剴虐童案3重罪可判無期 保母姊妹下午羈押庭拚交保

影／剴剴虐童案偵結 北檢起訴保母姊妹說明案情

相關新聞

寶林茶室「重大發現應會破案」 王必勝：交由檢警說明

寶林茶室食物中毒案，衛福部最後的採檢檢體結果於4月14日揭曉，全數為陰性，衛福部次長王必勝當時強調「絕對不是懸案」，台北...

剴剴案今偵結起訴 衛福部托育訪視指引卻「尚未定案」

一歲男童剴剴去年遭兒福聯盟媒合的合法保母虐死，引發國人重視，案件今天偵結，依涉犯刑法第286條第1項、第3項凌虐兒童妨害...

保母虐死1歲女童一審判9年3月 生母到庭聽判一度癱軟

台中蔡姓保母前年11月間對1歲女童「小桃子」施虐，女童治療近1個月後死亡，全案台中地院國民法官一審判9年3月；女童母親今...

1歲「小桃子」遭虐死國民法官僅判保母9年 母悲喊：對司法好失望

台中清水區蔡姓保母前年底痛毆1歲大姚姓女童「小桃子」，打到她顱內出血死亡，檢方依傷害致死罪嫌起訴，台中地院本周起由國民法...

寶林茶室案將開「破案」記者會？北市警察局長曝：有重大發現

台北市議會上午進行警政衛生委員會工作報告，議員關心檢警偵辦寶林茶室食物中毒案進度，警察局長張榮興指出，目前由檢察官偵辦中...

剴剴虐童案3重罪可判無期 保母姊妹下午羈押庭拚交保

劉姓保母姊妹凌虐1歲10個月大男童「剴剴」致死，檢察官今天起訴，移審國民法官專庭審理；台北地院分案，預計下午召開羈押庭決...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。