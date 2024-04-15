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賭錢起口角 勸架移工遭同鄉刺死
五名越南人前晚在租屋處賭博，其中二人疑因輸贏口角亮刀，陳姓移工企圖勸架攔阻，被刺中右胸不治；四名同鄉見出人命全逃逸，警方逐一帶回，查出是黃姓移工行凶，依殺人罪嫌移送法辦。
警方調查，死者二○二○年合法來台工作，不久即逃逸被通報失聯，他透過同樣是失聯移工的四十二歲阮姓同鄉介紹，入租新北市林口區一棟公寓四樓。
該處四樓由一名越南籍人承租，再委託阮男協助管理；除陳男外，廿四歲阮男、卅四歲蘇男和五十歲阮男也住該處，全是越南同鄉，但僅廿四歲阮男是合法移工，另五十歲阮男是觀光逾期居留，另三人均是失聯移工。
前晚五人喝酒玩「蝦螃骰子」賭博，直到昨天凌晨零時許，黃男疑不爽廿四歲阮男一直贏錢嘮叨幾句，被以髒話回應，雙方爆口角，黃男嗆「你有種再罵一次」，阮又飆罵多句，引爆衝突。
黃從包包內掏出水果刀朝阮男刺去，陳男趨前阻擋，右胸下方被刺中兩刀，當場倒地，其他人見狀立即攙扶陳男下樓攔計程車送醫，但陳因失血過多仍不治。
警方獲報趕到醫院只見死者，回命案現場發現一樓到四樓樓梯間、屋內客廳全是血跡，一間臥房找到凶刀及血衣，四名死者同鄉全不見人影；經循線追查，昨天凌晨二時許全數帶回。
黃男一度否認行凶，經其他三人指證才坦承，辯稱不小心誤刺，警方偵詢後依殺人罪嫌移送；兩名失聯移工及逾期居留越南男子，交移民署遣返。
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