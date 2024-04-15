快訊

影／大甲媽凌晨回鑾安座 顏清標：37年來人數最多一年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賭錢起口角 勸架移工遭同鄉刺死

聯合報／ 記者曾伯愷／新北報導

越南籍陳姓男子勸架不成，反被同鄉黃男持刀刺死，警方循線逮人，依法究辦。記者曾伯愷／攝影
越南籍陳姓男子勸架不成，反被同鄉黃男持刀刺死，警方循線逮人，依法究辦。記者曾伯愷／攝影
五名越南人前晚在租屋處賭博，其中二人疑因輸贏口角亮刀，陳姓移工企圖勸架攔阻，被刺中右胸不治；四名同鄉見出人命全逃逸，警方逐一帶回，查出是黃姓移工行凶，依殺人罪嫌移送法辦。

警方調查，死者二○二○年合法來台工作，不久即逃逸被通報失聯，他透過同樣是失聯移工的四十二歲阮姓同鄉介紹，入租新北市林口區一棟公寓四樓。

該處四樓由一名越南籍人承租，再委託阮男協助管理；除陳男外，廿四歲阮男、卅四歲蘇男和五十歲阮男也住該處，全是越南同鄉，但僅廿四歲阮男是合法移工，另五十歲阮男是觀光逾期居留，另三人均是失聯移工。

前晚五人喝酒玩「蝦螃骰子」賭博，直到昨天凌晨零時許，黃男疑不爽廿四歲阮男一直贏錢嘮叨幾句，被以髒話回應，雙方爆口角，黃男嗆「你有種再罵一次」，阮又飆罵多句，引爆衝突。

黃從包包內掏出水果刀朝阮男刺去，陳男趨前阻擋，右胸下方被刺中兩刀，當場倒地，其他人見狀立即攙扶陳男下樓攔計程車送醫，但陳因失血過多仍不治。

警方獲報趕到醫院只見死者，回命案現場發現一樓到四樓樓梯間、屋內客廳全是血跡，一間臥房找到凶刀及血衣，四名死者同鄉全不見人影；經循線追查，昨天凌晨二時許全數帶回。

黃男一度否認行凶，經其他三人指證才坦承，辯稱不小心誤刺，警方偵詢後依殺人罪嫌移送；兩名失聯移工及逾期居留越南男子，交移民署遣返。

失聯 移工 越南

延伸閱讀

桃警「雷霆專案」周末夜臨檢舞廳 查獲3男2女失聯移工

飆髒話被同鄉揮刀 越籍移工原勸架竟遭刺死

彰化外籍移工遭盤查逃逸疑似襲警 警開槍制止也傷到自己

彰化警疑追捕嫌犯連轟2槍 1槍擊中移工左胸、另1槍卻打中自己

相關新聞

賭錢起口角 勸架移工遭同鄉刺死

五名越南人前晚在租屋處賭博，其中二人疑因輸贏口角亮刀，陳姓移工企圖勸架攔阻，被刺中右胸不治；四名同鄉見出人命全逃逸，警方...

毒品藏在玩偶裡…30歲毒販遭盤查 警見「頭身不一樣」秒識破

花蓮縣警察局刑警大隊獲報，30歲連姓男子持有一批毒品，近日會找買家販賣，依照路口監視器，找到連男將車停在市區路口，警方上...

愛車停路邊被「大卸八塊一小時」 重機車主傻眼報警...財損破10萬

高姓男子日前隨機挑選台北市中正區停放路邊的機車，剪斷煞車線，拆走煞車油杯、油管、拉桿、離合器等相關零件，兩名機車車主要騎...

寶林茶室案最後27檢體均為陰性 王必勝：絕對不是懸案

寶林茶室案最後一批檢驗結果出爐，衛福部次長王必勝今天表示，寶林茶室越籍廚師家及饒河分店廚師住所環境檢體，檢驗結果均為陰性...

男女車內開懷抽菸聊天 不料違停遭警起獲槍毒送辦

台南市劉姓男子昨天深夜11點多駕車載著王姓女友人，在金華路紅線違停，巡邏員警上前攔查，在車門旁發現1包安非他命毒品，又在...

飆髒話被同鄉揮刀 越籍移工原勸架竟遭刺死

5名越南籍同鄉在新北市林口區租處賭博，卻因輸贏嗆罵穢語引起黃姓及阮姓口角，黃男怒持水果刀朝阮男刺去，陳男見狀趨前攔阻不成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。