男要為沒見過面女友還債20萬 擬用儲蓄險支付豐原警阻詐

台中市豐原區一名31歲男子日前要協助網路上認識的女友還款，解除自己積攢多年的儲蓄險提現後，急赴銀行辦理匯款業務，行員關懷時察覺有異，通知警方到場了解，員警多方確認就是典型的「假交友」詐騙，男子才驚醒自己遇到詐騙，差點被從未見面的「女友」騙錢。

豐原警分局豐原派出所警員趙覺元、廖婉凌本月9日上午接獲銀行通報，31歲林姓男子要幫女友還款20萬元，行員關懷後察覺案情不單純，需要警方到場協助。

林男與這名女子從交友軟體上認識，在對方的柔情攻勢下，雙方感情急速升溫，互稱彼此為「老公」、「老婆」，交往迄今半年多，女子日前向林男表示，先前她為幫前男友償還詐騙款項，導致自身帳戶遭凍結，積蓄目前無法使用，拜託林男先協助代為還款，之後解除會立即還林男錢，陷入情網的林男不疑有他，先解除儲蓄險保單後，再至銀行辦理匯款。

員警向林男一一分析此中疑點，並苦勸其匯款前務必三思，林男才逐漸從戀愛美夢中清醒，也坦承，稍早誆稱兩人為同居關係是為了取信行員，希望藉此蒙混匯款過關，其實自己與女友素未謀面，雙方僅透過通訊軟體的文字訊息聯繫，還款對象與原因也不甚清楚，經員警點破才赫然發現自己真的遇上桃色陷阱，險些遭詐。