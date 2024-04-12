Joeman、蕾拉夫婦惹「麻」煩！施用不起訴原因曝光 持毒部分另案偵辦

知名YouTuber「Joeman」、「蕾拉」和其DJ老公湯宇，去年11月間因涉嫌吸食、持有二級毒品大麻，遭檢警搜索、約談。3人到案後，雖然3人當下均承認吸食毒品，但新北地檢署鑑於基於3人毛髮、尿液呈大麻陰性反應，施用部分罪嫌不足不起訴，並另案偵辦3人持有部分。

Joeman（本名翁雋明）」、蕾菈（本名何蕾伊菈）與其老公湯宇因涉毒，去年11月6日遭檢警兵分9路搜索。Joeman在新北市住處遭查扣大麻研磨器、大麻菸斗及大麻，他自己也坦承吸毒。至於蕾拉夫婦同樣也被搜出大麻研磨器、大麻菸斗、水煙壺及大麻。

當時Joeman及蕾拉夫婦均坦承吸食毒品，事後並公開道歉，但檢警採集3人尿毛髮、尿液送驗，均未驗出大麻代謝物反應，檢察官因此認定3人施用第二級毒品罪嫌不足。但Joeman涉嫌有3包淨重約7.25公克大麻，蕾拉夫妻涉嫌持有1包淨重約0.11克大麻，3人持有毒品部分將另行偵辦。 知名YouTuber「Joeman」、「蕾拉」和其DJ老公湯宇，因涉嫌吸食、持有大麻被捕，新北地檢署鑑於基於3人毛髮、尿液呈大麻陰性反應，施用部分罪嫌不足不起訴，另案偵辦3人持有部分。圖／擷自YouTube

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