透天厝藏市值2.3億K他命 毒販騎電動自行車到墓地交貨

彰化縣蔡姓男子涉嫌租透天厝藏放K他命，向上游取貨時騎未掛牌的微型電動二輪車躲避查緝，透過白姓男子交由陳姓男子賣給下游藥頭。刑事局搜索透天厝查獲以茶葉包裝、市值2.3億元的155公斤K他命，拘提3人依毒品等罪嫌移送，檢方聲押禁見蔡獲准，命白、陳各5萬元交保。

彰化縣蔡姓男子涉嫌租透天厝藏放K他命，透過白姓男子交由陳姓男子賣給下游藥頭，刑事局搜索透天厝查獲以茶葉包裝、市值2.3億元的155公斤K他命，拘提3人。記者李奕昕／翻攝

警方調查，42歲蔡姓男子曾被查獲施用安非他命，去年8、9月在彰化和美鎮承租一棟3層樓透天厝當毒品倉庫，為躲避查緝，從鹿港住處騎乘當時已納管為微型電動二輪車、尚未領牌的電動自行車，至附近牽汽車，再開至墓地、宮廟等偏僻處向上游拿K他命藏放倉庫。

蔡出貨時交給32歲白姓男子，白再交給25歲陳姓男子，同樣相約墓地、宮廟等偏僻處，陳與中小盤商則約在國道交流道附近產業道路交貨。

刑事局偵三大隊第三隊去年10月接獲情資，指有北部藥頭至中南部拿貨，鎖定蔡等人，12月20日趁蔡赴過世友人靈堂捻香後攔查其汽車拘提，帶同搜索透天厝，起出K他命155公斤及制式手槍3枝、改造手槍1枝，上月5日在白、陳住處附近拘提兩人。

蔡坦承販毒，稱每月賺5、6萬元，槍、毒均是上手交付，不知為何交槍；白、陳稱聽從上手指示，不知是毒品。

K他命以茶葉包裝，印有「鐵觀音」簡體字，警方研判是販毒集團從緬甸、寮國、泰國交界金三角進貨，詢後將3人依毒品罪、槍砲彈藥刀械管制條例移送，追查毒品來源。

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