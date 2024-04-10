板橋車站外遭通緝犯持刀劃傷 警員無危險留院觀察

新北吳姓警員9日在板橋車站外盤查時，遭邱姓通緝犯持刀劃傷。警方今天表示，警員刀傷未傷及肌肉，無生命危險，已縫合休養。警方已經調整勤務加強巡邏車站周邊，維護安全。

新北市板橋警分局表示，板橋派出所警員吳明哲9日晚間執行勤務時，在板橋火車站外，盤查1名違規抽菸的可疑男子，但對方不配合且趁機從外套口袋掏出美工刀攻擊，導致吳姓警員右胸與手指等處被劃傷。

板橋警分局副分局長洪哲男今天透過影片表示，吳姓警員右胸傷口經手術縫合，確定僅傷及表皮與脂肪層，並未傷及肌肉，目前留院觀察休養中。

洪哲男說，吳姓警員當時執行維持交通稽查勤務，依照規定攜帶警棍與手銬、噴霧器等裝備。案發後，也調整勤務，在執行取締與盤查勤務時為2人一組，1人負責盤查，1人警戒。

他說，案發時，剛好有2名刑事幹員經過，協助緝捕。經查證，邱嫌為通緝犯，因害怕通緝身分曝光才會犯案並持械拒捕。訊後依殺人未遂及妨害公務等罪嫌，將邱嫌移送偵辦。

板橋派出所所長張清翔表示，吳姓警員為警專36期畢業，從警4年餘，平時工作認真，常破獲各類詐騙案等刑案。

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