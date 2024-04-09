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高雄男租屋橋頭地檢署附近 藏槍毒遇警就擒
高雄邱姓男子遭檢舉涉嫌在山區試槍，警方追查他的身分，查出他租屋在橋頭地檢署附近，動員查緝，查獲1把手槍等槍械及毒品，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。
高雄市刑警大隊今天表示，邱姓男子（40歲）曾在高雄市大社區山區，疑試射手槍，經檢舉擁槍自重，刑大偵一隊追查他的身分，發現他租住橋頭區橋檢附近的大樓，報請檢察官指揮，3月11日動員查緝。
邱姓男子見警方到租處，無法逃逸，同意警方搜索。員警進屋查看，便發現櫃上有多包海洛因、安非他命，警方帶他回高雄市三民區住處，並查獲手槍等槍械及槍枝零件，逮捕他移送法辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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