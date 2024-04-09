影／遭女友潑油點火傷者曝光 竟是撞死工程師的台中「叼菸哥」

台中市西屯區大聖大聖街在今早8時許，傳出有一對情侶吵架潑汽油點燃的案件，消防隊到場檢傷，發現被燒傷的李姓男子全身有25％二度燒傷傷面積，已送醫治療，另名謝姓女子則是手部有燒燙傷，經查，二人疑因不明原因口角後，謝女潑灑李汽油後點燃而釀禍，李已送醫暫無生命危險，不過李也被查出，上月間曾開車撞死工程師，而李犯案後「叼菸」的態度，也讓家屬不滿引發爭議。

經查，李姓男子（41歲）與母親住在西屯區大聖街民宅，今早8時許，李男因機車沒油，要謝姓女友（34歲）幫忙買汽油，未料謝女找了開賓士車的「乾哥」載她，謝女買好油到李男家後，二人發生口角，謝女先朝李男潑灑汽油後，又在李家點燃汽油，造成李男傷勢，謝女也因此雙手掛彩，李母也遭波及。

經查，謝女辯稱，當時口角時，是李男要求朝其身上潑油點火，她才會照做，不過警方對謝女說法是否屬實，仍需後續調查釐清。

目前三人都已送醫治療，詳細的案發原因，正由台中市第六警分局後續釐清，目前暫依公共危險、傷害等罪嫌方向偵辦。

經查，李男是轄區派出所的治安顧慮人口，上月12日駕駛租賃車行經西區疑似恍神，沒踩煞車、未注意號誌，高速撞飛停等紅燈的陳姓工程師（29歲），導致陳重摔腦死，陳家屬忍痛拔管，李在案發現場被拍到「叼著香菸」，態度輕浮，讓家屬不滿，李後來二度放警方鴿子，經拘提才到案，檢方依過失致死罪，命李以30萬元交保，未料今天又傳出糾紛受傷。

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