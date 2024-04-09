影／釣魚簡訊騙全台牟利67萬 台中警破詐欺集團逮6人
台中市刑大在去年8月間接獲多名被害人報案，信用卡遭歹徒盜刷，刑大發現歹徒是假借電信業者、監理站名義，利用人頭卡傳送釣魚簡訊後獲得被害人個資，警方利用人頭卡反追，查出是台北市陳姓男子與王姓女友等6人涉案，去年10月底收網抓人，分別移送台北等3地檢署，檢方命陳與王女以20萬元交保，檢方近日偵結，依偽造文書等罪，起訴陳男等3人。
台中市刑大七隊在去年8月間接獲9名被害人報案，證稱信用卡遭歹徒盜刷，損失67萬餘元，警方追查後發現，涉案的陳姓男子（41歲）與王姓女友（38歲）籌組詐欺集團，大量收購人頭門號後，佯裝「電信業者」或「監理站」名義，透過「SMS Gateway」程式，以「積分即期兌換商品」、「汽機車燃料費未繳納」等不實內容，群發惡意連結釣魚簡訊，誘使不特定被害人點擊網址，依指示輸入個資及信用卡相關資料後，信用卡隨即遭陳等人盜刷。
台中市刑大七隊與刑事局電偵大隊二隊在去年10月間搜索，在台北市拘提主嫌41歲陳男、38歲王女，共查獲該詐欺集團成員6人到案，並查扣行動電話10支、SIM卡7張、電腦2組、TP-Link WIFI機1台、金融帳戶及契約書等涉案贓證物。
全案依涉嫌刑法詐欺及偽造文書罪，分別移送台中、台北及新北地方檢察署偵辦，檢方訊問後命陳等涉案3人依20萬元交保，全案近日偵結，先起訴陳等3人，另外涉案3人尚未偵結。
台中市刑大呼籲，「釣魚簡訊」詐欺手法行之有年，且常搶搭時事熱潮以吸引民眾目光，經常誘騙民眾點擊網址，進入假冒政府機關、公營事業或電信公司的網站，藉此竊取個資或盜刷信用卡，民眾收到此類簡訊時，請先保持「零信任」警覺態度，牢記「3不3要」原則，包括不明簡訊不要理，不明連結不要點，個資不要洩漏；要向165反詐騙專線查證，要向電信公司關閉小額付款功能，要致電銀行申請止付手續。
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