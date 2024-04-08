兒不滿遭父親碎念 竟持刀追砍父親 警逮逆子移送法辦

屏東縣新園鄉43歲余姓男子因在家中焚燒物品，遭63歲父親喝令制止，余男不滿竟涉徒手毆打父親，父親奪門而出後，余還騎機車持刀追到鄰居門前，手拿菜刀、水果刀持續揮砍，父親用板凳抵擋，頭部遭砍傷，警方獲報後持盾牌、齊眉棍逮捕余男，父親送醫救治。警詢後將余男依殺人未遂、家庭暴力罪移送檢方偵辦。

警方調查，全案發生在本月6日晚間7點多，新園鄉光復路有民眾遭人持刀攻擊，警方趕往現場將余父送醫，經治療頭部有傷口及身體多處擦挫傷，無生命危險。余男竟回住所躲藏，經警方手持盾牌及齊眉棍以優勢警力攻堅後，將余男逮捕，警方亦協助被害人聲請緊急保護令獲屏東地方法院核發在案。

警方表示，居住新園鄉共和村43歲余男因在家焚燒物品，遭63歲父親喝令制止，余憤而徒手毆打其父親，父親奪門逃離，余竟隨後騎機車並持刀追至鄰居家門前，手持菜刀及水果刀持續向其父親揮砍，其父雖手持板凳抵擋，頭部仍遭砍傷。