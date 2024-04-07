騎士加速闖警方路檢點 熱心騎士：他停在橋上左晃右晃 涉持安毒遭送辦

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江姓男子日前騎機車行經台北市萬華區環河南路二段與和平西路三段口，心虛加速衝撞警方路檢點，北市保安警察大隊員警，抓住機車後座把手控制江男，路過熱心騎士提醒警方，江男稍早騎車停在橋上左晃右晃，舉止怪異，隨後警方查獲江男涉持有安非他命毒品12包，毛重17.18公克，全案依毒品危害防制條例送辦。

保大警方指出，江姓男子騎機車行經路檢點時，員警示意其停車，江男未明顯減速，甚至加速企圖闖關落跑，執勤員警一把抓住機車後座把手，控制江男機車，江男還企圖掙脫，隨後遭優勢警力壓制在地。

路過熱心騎士提醒員警，江姓騎士剛剛在橋上停車不動，不往前騎左晃右晃，舉動怪異要警方提高警覺。員警隨後在江姓騎士身上起獲安非他命毒品12包，毛重17.18公克、淨重14.9公克，及玻璃球吸食器2顆，全案依毒品危害防制條例，移請萬華分局送辦。

北市保安警察大隊蒐集整合治安熱區熱點資料，鎖定區域加強巡邏、路檢，積極預防及打擊犯罪。警方呼籲，毒品危害極大，沈淪毒海戕害自己身體健康，切勿因一時好奇輕易嘗試，自毀前程。