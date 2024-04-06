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影／他與家人吵架開車亂晃煞停又蛇行 三重警攔查…赫見一車槍毒

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

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林姓男子上個月29日與家人發生口角，他負氣開車隨處亂晃，途中行經新北市三重區重陽路四段，他不斷煞停又蛇行，轄區警巡經發現攔下盤查。當場看到駕駛座旁擺放K他命吸盤，經附帶搜索車內，查扣各式毒品及改造槍枝、子彈，一併帶回偵辦，警詢後依法究辦。

據了解，林姓男子（35歲）從事水電相關工作，上個月29日深夜11時許他因係與家人起口角，林男負氣開車離家四處亂繞。途中行經新北市三重區重陽路4段93號前，他車行走走煞停又蛇行變換車道。

三重警分局重陽派出所長陳協村、警員吳承恩巡邏經過覺得異樣，立即趨前攔下盤查。沒想到，林男才打開車窗，警既見一只K他命吸盤放在駕駛座旁，當場喝令林男熄火下車受檢。林男自知藏毒躲不掉，主動交付毒品1.7公克安非他命、吸食器、9.5公克神仙水3瓶、0.7公克K他命1包。

警追問，有無藏其他違禁品，林男支支吾吾，經附帶搜索車內，又在其駕駛座、右前座位底下，查獲改造槍枝2把、彈匣2個、子彈10顆、槍管2支、手槍改造工具1批，一併帶回查辦，警詢後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。

三重警分局長黃南山表示，查緝非法是警察的職責，警方將持續積極查緝不法分子，營造三重地區更優質的居住空間及治安環境，若民眾有遇到疑似不法情事，可撥打110服務專線，警方絕不姑息任何犯罪行為，一定追究到底，依法究辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

林姓男子帶著改造槍枝跟毒品，開車經過新北市三重區重陽路四段遭警攔下查獲，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
林姓男子帶著改造槍枝跟毒品，開車經過新北市三重區重陽路四段遭警攔下查獲，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
林姓男子帶著改造槍枝跟毒品，開車經過新北市三重區重陽路四段遭警攔下查獲，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
林姓男子帶著改造槍枝跟毒品，開車經過新北市三重區重陽路四段遭警攔下查獲，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
林姓男子帶著改造槍枝跟毒品，開車經過新北市三重區重陽路四段遭警攔下查獲，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
林姓男子帶著改造槍枝跟毒品，開車經過新北市三重區重陽路四段遭警攔下查獲，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
林姓男子帶著改造槍枝跟毒品，開車經過新北市三重區重陽路四段遭警攔下查獲，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
林姓男子帶著改造槍枝跟毒品，開車經過新北市三重區重陽路四段遭警攔下查獲，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
林姓男子帶著改造槍枝跟毒品，開車經過新北市三重區重陽路四段遭警攔下查獲，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
林姓男子帶著改造槍枝跟毒品，開車經過新北市三重區重陽路四段遭警攔下查獲，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
林姓男子帶著改造槍枝跟毒品，開車經過新北市三重區重陽路四段遭警攔下查獲，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
林姓男子帶著改造槍枝跟毒品，開車經過新北市三重區重陽路四段遭警攔下查獲，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
林姓男子帶著改造槍枝跟毒品，開車經過新北市三重區重陽路四段遭警攔下查獲，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
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林姓男子帶著改造槍枝跟毒品，開車經過新北市三重區重陽路四段遭警攔下查獲，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
林姓男子帶著改造槍枝跟毒品，開車經過新北市三重區重陽路四段遭警攔下查獲，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

三重 毒品

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