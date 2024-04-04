台南毒蟲開車未繫安全帶 巡邏警攔查見305公克毒品

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台南市標姓男子昨天凌晨3點多開車載著黃姓男友人，在台南市中西區西門路與民族路口，被巡邏警員發現標未繫帶安全帶，上前攔下盤查後，在車上查扣毒品咖啡包88包、K他命毒品16包等毒品共重305公克，2人尿液檢驗都有毒品陽性反應，警詢後依涉嫌違反毒品危害防制條例罪嫌法辦。

市警二分局南門所員警吳宗懋、邱柏凱，本月3日凌晨3點巡邏時，在西門路與民族路口發現駕駛轎車標姓男子（31歲）未繫安全帶，趨前攔查後發現滿車毒品異味，且看見坐在右前駕座上黃姓男子（18歲）將某物品塞進置物箱內。

經員警盤查，在置物箱內起獲毒品咖啡包88包(259公克)、K他命16包(46公克)及K盤等毒物1個，將兩人帶回調查並實施毒品及尿液檢驗，都呈現毒品陽性反應，全案調查後將標)、黃依毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦，並將擴大溯源追查毒品來源。

據了解，標3日凌晨開車載著黃姓友人從玉井區到中西區訪友，期間黃並在某舞廳旁與人購買毒物準備吸食，兩人也返家途中，因為駕駛未配帶安全帶，為員警發現違規上前攔下盤查後起出毒品。