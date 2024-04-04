影／懸掛失竊車牌蘆洲又違停 警逮夾娃娃公仔大盜

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朱姓、陳姓兩男鎖定北市夾娃娃機店，竊取大型公仔，上網拍賣換現。上個月26日兩人開車違停在新北市蘆洲區集賢路，蘆洲警發現懸掛失竊車牌趨前盤查，一查赫見車內有76隻大型公仔、毒品、失竊車牌等贓物，兩男坦誠偷竊，一併帶回依法究辦。

據了解，朱姓（32歲）吳姓（28歲）兩名男子組偷公仔竊團，鎖定大台北地區夾娃娃機店，竊取大型公仔，兩人犯案過程皆由朱男開車在外把風，吳男入內隨機行竊，得手後再上網拍賣換現，初估不法所得超過7萬6000元。為躲避警方查緝，兩男隨機竊取他車車牌，用於犯案時懸掛避查。

上個月26日晚上8時30分左右，兩男開車懸掛失竊車牌，違停在新北市蘆洲區集賢路395號前，期間兩人在車內討論晚餐及等下要去哪裡犯案？蘆洲警分局集賢所副所長朱文祥、警員謝樟耀、李新傑巡經發現，違停車竟懸掛失竊車牌，趨前盤查。

沒想到這一查，車內76個大型公仔竟是偷來得，還在車內搜扣毒品（3.50公克安非他命3包、0.37公克大麻一包、5.88公克毒品咖啡包1包）、4面所竊車牌、警示信用卡數張，一併帶回偵辦，偵詢時兩男坦誠公仔、車牌都是竊來的，也警詢後依竊盜、詐欺、毒品等罪嫌移送法辦。