快訊

0403花蓮大地震／iPhone也有這幾款實用地震APP！隨時掌握地震即時資訊

花蓮孤島解除！台鐵災損16小時搶通 這系統立功助太魯閣號逃過一劫

影／懸掛失竊車牌蘆洲又違停 警逮夾娃娃公仔大盜

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

朱姓、陳姓兩男鎖定北市夾娃娃機店，竊取大型公仔，上網拍賣換現。上個月26日兩人開車違停在新北市蘆洲區集賢路，蘆洲警發現懸掛失竊車牌趨前盤查，一查赫見車內有76隻大型公仔、毒品、失竊車牌等贓物，兩男坦誠偷竊，一併帶回依法究辦。

據了解，朱姓（32歲）吳姓（28歲）兩名男子組偷公仔竊團，鎖定大台北地區夾娃娃機店，竊取大型公仔，兩人犯案過程皆由朱男開車在外把風，吳男入內隨機行竊，得手後再上網拍賣換現，初估不法所得超過7萬6000元。為躲避警方查緝，兩男隨機竊取他車車牌，用於犯案時懸掛避查。

上個月26日晚上8時30分左右，兩男開車懸掛失竊車牌，違停在新北市蘆洲區集賢路395號前，期間兩人在車內討論晚餐及等下要去哪裡犯案？蘆洲警分局集賢所副所長朱文祥、警員謝樟耀、李新傑巡經發現，違停車竟懸掛失竊車牌，趨前盤查。

沒想到這一查，車內76個大型公仔竟是偷來得，還在車內搜扣毒品（3.50公克安非他命3包、0.37公克大麻一包、5.88公克毒品咖啡包1包）、4面所竊車牌、警示信用卡數張，一併帶回偵辦，偵詢時兩男坦誠公仔、車牌都是竊來的，也警詢後依竊盜、詐欺、毒品等罪嫌移送法辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

朱、吳兩名男子組偷公仔竊團於大台北地區行竊，上個月26日被蘆洲警逮捕，搜扣相關證物依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
朱、吳兩名男子組偷公仔竊團於大台北地區行竊，上個月26日被蘆洲警逮捕，搜扣相關證物依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
朱、吳兩名男子組偷公仔竊團於大台北地區行竊，上個月26日被蘆洲警逮捕，搜扣相關證物依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
朱、吳兩名男子組偷公仔竊團於大台北地區行竊，上個月26日被蘆洲警逮捕，搜扣相關證物依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
朱、吳兩名男子組偷公仔竊團於大台北地區行竊，上個月26日被蘆洲警逮捕，搜扣相關證物依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
朱、吳兩名男子組偷公仔竊團於大台北地區行竊，上個月26日被蘆洲警逮捕，搜扣相關證物依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
朱、吳兩名男子組偷公仔竊團於大台北地區行竊，上網拍賣換現，上個月26日被蘆洲警逮捕，搜扣相關證物依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
朱、吳兩名男子組偷公仔竊團於大台北地區行竊，上網拍賣換現，上個月26日被蘆洲警逮捕，搜扣相關證物依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
朱、吳兩名男子組偷公仔竊團於大台北地區行竊，上個月26日被蘆洲警逮捕，搜扣相關證物依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
朱、吳兩名男子組偷公仔竊團於大台北地區行竊，上個月26日被蘆洲警逮捕，搜扣相關證物依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

夾娃娃機 毒品

延伸閱讀

合歡山3停車場正式收費！單日最高300元並加強取締違停

潘奕丞《童心奇境》公仔聯名創作展台中新光三越開展

蘆洲南北側整開案只差一步？新北市府連假後赴內政部開會

蘆洲南北側區段徵收箭在弦上 市府成立工廠搬遷輔導團

相關新聞

台南毒蟲開車未繫安全帶 巡邏警攔查見305公克毒品

台南市標姓男子昨天凌晨3點多開車載著黃姓男友人，在台南市中西區西門路與民族路口，被巡邏警員發現標未繫帶安全帶，上前攔下盤...

影／懸掛失竊車牌蘆洲又違停 警逮夾娃娃公仔大盜

朱姓、陳姓兩男鎖定北市夾娃娃機店，竊取大型公仔，上網拍賣換現。上個月26日兩人開車違停在新北市蘆洲區集賢路，蘆洲警發現懸...

影／台南男持空氣長槍當街玩「生存遊戲」 還隨身帶警棍

53歲潘姓男子前天深夜11點多，在台南市東區稱中華東路二段持空氣長槍沿路朝著路邊草叢胡亂掃射，警方獲報後趕赴現場當場查獲...

想賺3萬元 女子鞋藏300萬海洛因

馬來西亞籍女子林姓女子去年耶誕節搭機來台，涉接受運毒集團指使，在腳上穿的運動鞋底夾藏二包淨重六八五點一三公克的海洛因毒品...

金門首起超商搶案 7小時落網縣長頒獎

金門縣上月30日發生首起搶超商案，56歲台籍劉姓工人趁店員結帳點鈔時，搶走6千元，警方漏夜地毯式搜索，7小時內迅速將嫌犯...

認姊夫是「不定時炸彈」持刀刺死 七旬翁判刑7年半

新北市易姓老翁投靠姊姊時，與彭姓姊夫同住時常有口角，易被趕出後萌生自殺念頭，又想起姊夫總總不是，前往姊姊家刺殺彭姓老翁後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。