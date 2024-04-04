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金門首起超商搶案 7小時落網縣長頒獎

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導

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金門縣長陳福海（中）昨到金湖分局頒贈破案獎金給有功人員。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（中）昨到金湖分局頒贈破案獎金給有功人員。記者蔡家蓁／攝影
金門縣上月30日發生首起搶超商案，56歲台籍劉姓工人趁店員結帳點鈔時，搶走6千元，警方漏夜地毯式搜索，7小時內迅速將嫌犯逮捕到案。金門縣長陳福海昨頒贈破案獎金給有功人員，表示對暴力犯罪「零容忍」，並強調「壞人別來金門」。

該名劉姓工人疑缺錢，當晚9點到金湖地區塔后超商，徒手搶6千元，並趁濃霧暗夜逃離現場。警方到場後調閱監視器鎖定犯嫌，經20多名警力漏夜搜查，凌晨4點48分將劉嫌擒獲，全案依強盜罪移送福建金門地檢署偵辦，案經法院裁定羈押。

陳福海昨頒破案獎金時表示，未來會要求警察及戶政單位列管治安人口，更加謹慎。至於遭搶超商距離陳的住家約200公尺，媒體詢問是否會擔憂？陳福海說，他對警察非常有信心。

陳福海也說，目前警政預算成長將近兩倍，對治安、對毒都要「零容忍」，並加強查緝力度。另對於最近發生的個案，陳福海說，要痛定思痛、一一盤整，分析各個態樣，努力守護家鄉的治安，讓金門成為宜居的城市。

警察局長陳錦文強調，千萬不要挑戰警方維護社會治安的決心，任何在金門縣的犯罪行為，必將全力打擊，迅速偵破，防止一切危害，落實保障鄉親生命、身體及財產安全生活的好環境。

監視器 警察 超商 金門 陳福海

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