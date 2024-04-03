台虎精釀創辦人涉持毒 處分緩起訴、繳國庫20萬

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啤酒公司「台虎精釀」創辦人吳祖倫去年11月間，涉嫌持有及施用大麻，遭檢警搜索約談，扣得大麻及相關器具，涉犯毒品危害制條例。吳祖倫施用毒品方面，上個月獲不起訴處分。台北地檢署今偵結吳涉持毒案，處分緩起訴，期間1年，支付國庫20萬元。

去年11月15日，檢警吳祖倫的住居所等地搜索，逮捕吳與許姓女子，警方將2人帶回警局偵訊，採集尿液送驗，扣得大麻數包、含有大麻成分的煙彈2個、電子霧化器2支、分裝勺與濾網1包、研磨器2個、捲煙紙、濾網與濾嘴1組。

吳祖倫於偵訊時否認遭警方查獲前有施用大麻行為，並辯稱，最後一次施用大麻是在去年5月間。檢警將吳的尿液送驗後，結果呈大麻代謝物陰性反應，檢方認定吳在施用第二級毒品方面罪嫌不足，於今年3月21日偵結，處分不起訴。