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這雙運動鞋竟要價343萬元 原來裡面有這個

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

馬來西亞籍女子LIM LI FEN（中文名：林麗芬），去年聖誕節搭機來台，卻在入境安檢時，遭財政部關務署台北關人員發現她腳上所穿的運動鞋有異，於是將她攔下，進一步檢查赫然發現鞋底夾藏2包總淨重685.13公克、黑市價至少343萬元的海洛因毒品桃園地檢署偵結，將林女依運輸一級毒品、懲治走私條例的私運管制物品等罪嫌起訴，目前仍羈押中。

起訴事實指出，32歲林女受運毒集團成員不詳真實姓名的A男、通訊軟體微信暱稱「cookie」等人委託，自馬來西亞將海洛因帶來台灣，「cookie」指示她去年12月24日先到馬來西亞吉隆坡焦賴區LeQuadri酒店見面，A男將一雙各自夾藏有一級毒品海洛因的運動鞋1雙，以及約新台幣3萬2千餘元的馬來西亞幣4800元的報酬交給她。

林女表示，第二天她便穿著這雙藏有海洛因毒品的運動鞋搭乘上午起飛的馬來西亞航空MH-366班機入境我國，班機於當日下午4點28分落地，林女在桃園市大園區航站南路的桃園國際機場第一航廈接受入境檢查作業時，遭海關人員攔查發現運動鞋有異，經法務部調查局桃園市調處執行附帶搜索，在運動鞋左右腳鞋底的夾層內，起初2包600多公克的海洛因毒品。

檢調偵訊時，林女皆坦承不諱，並有林女的入出境資料、與A男、cookie等人通訊軟體對話紀錄截圖可供佐證，檢察官表示，被告林女於偵查中就涉嫌運輸一級毒品的犯行完全坦承，若被告於審理中也坦承犯行，請依法規定減輕其刑。

32歲馬來西亞籍女子林麗芬受運毒集團成員委託，以馬來西亞幣4800元代價，將藏在運動鞋底夾層內的685.13公克海洛因毒品穿來台灣，卻在入境時遭識破，桃園地檢署偵結起訴。示意圖。記者陳恩惠／攝影
32歲馬來西亞籍女子林麗芬受運毒集團成員委託，以馬來西亞幣4800元代價，將藏在運動鞋底夾層內的685.13公克海洛因毒品穿來台灣，卻在入境時遭識破，桃園地檢署偵結起訴。示意圖。記者陳恩惠／攝影
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桃園 毒品 走私 馬來西亞

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