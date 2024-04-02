快訊

寶林茶室中毒案+1！13歲女童曾吃粿條 30例個案最新狀況曝

出動無人機拍金門二膽島！陸網友囂張嗆「如無人之境」 金防部說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亂噴滅火器還掏BB槍與警對峙 莽男開槍露餡旋遭警逮捕

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新店25歲鄭姓男子今天凌晨疑因心情不佳，在社區樓梯間亂噴滅火器後返家，社區警衛早上巡邏時發現立即報警。新店警方獲報前往鄭男住家按鈴查訪，不料鄭男竟掏出瓦斯BB槍對準警員，警方立即後退展開對峙，鄭男多次扣動板機被警方發現是BB槍隨即將他壓制逮捕。詢後將鄭男依妨害公務傷害罪嫌送辦。

據了解，家住新店區新店路1棟社區大樓的25歲鄭姓男子，今天凌晨疑似因心情不佳，竟持滅火器在社區樓梯間亂噴，犯案後返家呼呼大睡。社區警衛今天上午巡邏時發現樓梯間被噴滅火器立即報警。

新店分局碧潭派出所2名警員獲報到場，調查發現是鄭男所為隨即按鄭男住處門鈴，不料鄭男應門時卻持瓦斯槍對準警員。2名警員見狀連忙拔槍後退與鄭男對峙，並呼叫支援警力到場。

雙方對峙過程中鄭男多次扣動板機，被警方發現他是持瓦斯BB槍立即上前將其壓制，在壓制過程中鄭男不斷掙扎揮拳毆傷26歲曾姓警員臉部，導致曾員鼻子受傷流血，最後在警方合力下被壓制逮捕。警方詢後將鄭男依妨害公務及傷害罪嫌移送法辦。

新店警方前往鄭男住處按鈴。記者黃子騰／翻攝
新店警方前往鄭男住處按鈴。記者黃子騰／翻攝
鄭男持瓦斯BB槍與警方對峙。記者黃子騰／翻攝
鄭男持瓦斯BB槍與警方對峙。記者黃子騰／翻攝
警方起獲鄭男持有的瓦斯BB槍。記者黃子騰／翻攝
警方起獲鄭男持有的瓦斯BB槍。記者黃子騰／翻攝
新店警方將鄭男壓制逮捕。記者黃子騰／翻攝
新店警方將鄭男壓制逮捕。記者黃子騰／翻攝
新店警方發現鄭男持槍趕緊掏槍警戒。記者黃子騰／翻攝
新店警方發現鄭男持槍趕緊掏槍警戒。記者黃子騰／翻攝

傷害罪 妨害公務 警察

延伸閱讀

滅火器不忍了！開嗆Freddy騙人 盼內衣丟上台

數位部遭開槍！唐鳳：任何暴力都不該發生 防詐的決心絕不改變

不滿數位部亂花錢開槍 四叉貓：4年前他還感謝政府

高雄男異想天開寄「這物」運澎湖 登機前X光一驗全露餡

相關新聞

台南女警持槍自戕 法醫解剖確認胸部貫穿性槍傷死亡

台南麻豆分局梁姓女警疑持警槍自戕，今天下午經檢察官會同法醫解剖複驗後，認死者因槍傷導致胸部有貫穿性槍傷而出血休克死亡...

亂噴滅火器還掏BB槍與警對峙 莽男開槍露餡旋遭警逮捕

新北市新店25歲鄭姓男子今天凌晨疑因心情不佳，在社區樓梯間亂噴滅火器後返家，社區警衛早上巡邏時發現立即報警。新店警方獲報...

頤品表示積極配合衛生局進行檢查

國內某知名連鎖藥妝品牌分別於3月26日及3月27日中午，於新莊頤品宴會廳辦理集團聯合春酒，二天下來共計有2201人用餐，...

屈臣氏春酒62人上吐下瀉 頤品員工：很多人自帶外食

新莊頤品宴會廳今傳出疑似食品中毒事件，雲朗觀光集團今發出聲明指出，新莊頤品會全力配合新北市衛生局停業調查之要求，如若調查...

台中貨車司機陽台偷種大麻 自稱情緒困擾2度獲減刑輕判

台中陳姓貨車司機偷偷在自家陽台種植大麻，採收後烘乾製毒品施用被抓，他自稱有情緒困擾、受藥物副作用才製毒，法院以陳男犯本刑...

台中警違法採尿 法院認侵害人權...女毒蟲暫不用觀勒

台中第三分局持拘票逮捕黃姓女子，檢方以她吸食安非他命聲請送觀察勒戒，台中地院卻發現，警方對黃女採尿前沒向檢察官聲請許可就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。