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亂噴滅火器還掏BB槍與警對峙 莽男開槍露餡旋遭警逮捕
新北市新店25歲鄭姓男子今天凌晨疑因心情不佳，在社區樓梯間亂噴滅火器後返家，社區警衛早上巡邏時發現立即報警。新店警方獲報前往鄭男住家按鈴查訪，不料鄭男竟掏出瓦斯BB槍對準警員，警方立即後退展開對峙，鄭男多次扣動板機被警方發現是BB槍隨即將他壓制逮捕。詢後將鄭男依妨害公務、傷害罪嫌送辦。
據了解，家住新店區新店路1棟社區大樓的25歲鄭姓男子，今天凌晨疑似因心情不佳，竟持滅火器在社區樓梯間亂噴，犯案後返家呼呼大睡。社區警衛今天上午巡邏時發現樓梯間被噴滅火器立即報警。
新店分局碧潭派出所2名警員獲報到場，調查發現是鄭男所為隨即按鄭男住處門鈴，不料鄭男應門時卻持瓦斯槍對準警員。2名警員見狀連忙拔槍後退與鄭男對峙，並呼叫支援警力到場。
雙方對峙過程中鄭男多次扣動板機，被警方發現他是持瓦斯BB槍立即上前將其壓制，在壓制過程中鄭男不斷掙扎揮拳毆傷26歲曾姓警員臉部，導致曾員鼻子受傷流血，最後在警方合力下被壓制逮捕。警方詢後將鄭男依妨害公務及傷害罪嫌移送法辦。
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