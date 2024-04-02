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台中貨車司機陽台偷種大麻 自稱情緒困擾2度獲減刑輕判

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓貨車司機偷偷在自家陽台種植大麻，採收後烘乾製毒品施用被抓，他自稱有情緒困擾、受藥物副作用才製毒，法院以陳男犯本刑可處無期、10年以上徒刑，不可謂之不用，考量他犯後均自白，受情緒問題等情堪憫恕，2度減刑後依製造第二毒毒品罪判他2年10月，可上訴。

檢警調查，陳男2020年前向身分不詳，綽號「大摳仔」之人取得大麻種子，並在西屯區住家陽台種植，成功將種子以水耕方式發芽、長葉，並將葉子剪下乾燥製成第二級毒品，警方2023年7月6日持搜索票到場逮人破獲。

台中地院審理時，陳男均坦承不諱，並有扣案大麻成品、現場搜索紀錄等可佐。法院認為，陳男將大麻種子栽種、培育發芽成株後再採集葉片烘乾得以施用，其所為已經構成「製造」毒品行為。

法院指出，陳男落網後於警詢、偵查及審理中均自白坦承，依毒品危害防制條例第17條第2項規定予以減刑。

法院也審酌，陳男犯製造第二級毒品罪，法定刑為無期徒刑或10年以上有期徒刑，但製毒者動機不一，犯罪情節不同，有大規模製造牟利，也有小量供給施用者，法定刑卻都一樣，不可謂之不重。

法院查，陳男自稱因罹患情緒問題，受疾病及藥物副作用困擾才栽種大麻，成品也是供給施用沒有販賣，在依刑法第59條情堪憫恕二度給予減刑。

法院認為，陳男是成年人，就算有身心困擾也應透過正規醫學途徑治療，或以其他正當管道舒緩，卻製造大麻助長毒品氾濫，審酌一切情狀後依製造第二級毒品罪判他2年10月。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

大麻示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
大麻示意圖，與本案無關。圖／報系資料照

大麻 情緒 毒品

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