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領槍出勤 台南女警陳屍公園

聯合報／ 記者謝進盛黃宣翰李奕昕／連線報導

台南梁姓女警前天深夜傳出傳出舉槍自戕，震驚警界，開槍動機引起外界關注，圖為案發現場。記者謝進盛／攝影
台南梁姓女警前天深夜傳出傳出舉槍自戕，震驚警界，開槍動機引起外界關注，圖為案發現場。記者謝進盛／攝影
台南市麻豆警分局官田分駐所梁姓女警，前天深夜被發現陳屍官田區體育公園自己車內，疑持警槍自戕。梁女未留遺書，最近身體狀況不佳，且去年就讀警察大學碩士班因故遭退學，心情受影響，是否有關，檢警進一步釐清。這是今年國內第四起警察自殺案件，均使用警槍自戕。

卅一歲梁女未婚，是警察特考班一○四期，從警八年多，原在永康警分局服務，三年多前調麻豆警分局服務迄今，跟同事相處融洽，還曾安撫民眾打消輕生念頭。

梁女近來身體狀況不佳，警方啟動關懷，前天她補休假，父親陪同看診檢查出血尿現象；返家後，梁女前晚八時向派出所副所長表示要銷假上班，於八點半返所領用械彈及無線電、簽出擔服備勤，卻駕駛個人車輛外出。

派出所到晚上十點交接班時未見梁，向分局通報並動員尋找，分局長指示調閱行車軌跡及手機最後發話位置，深夜十一點五十分在官田區體育公園發現梁女私車，當時梁女已陳屍駕駛座，身旁有一把警槍，手機關機。

據透露，梁女曾發話給某同事，未接通後關機，同事再回撥近卅通均不通，警方根據最後發話紀錄趕到官田體育公園，但晚了一步。

梁女領槍出勤卻開私車外出，派出所直到交接班未見人才發現，引發質疑；麻豆分局表示，梁女當時非單人執勤，是一般雙人勤務，因當時警員忙車禍處理及取締酒駕勤務，未及時注意梁女完成領槍就開私車離開，會檢視勤務是否疏失，後續檢討、懲處。

檢警昨天下午在柳營祿園殯葬專區相驗遺體，檢方研判子彈貫穿她左胸部，共一槍，今天解剖遺體確認。台南地檢署說，死者沒留下遺書，會指揮警方進一步調查。

警政署再度重申，各主官、管應重視及勤走基層，關懷員警身心、工作及家庭狀況，發現異常徵候應深入了解原因，積極協處及轉介心理諮商或醫療協助。

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警察 體育

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