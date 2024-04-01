影／淡水男當著警員面前丟棄毒品 拒捕再加妨害公務送法辦

新北市淡水區22歲曾姓男子是毒品列管人口，日前深夜在巷內鬼鬼祟祟遇到警方盤查，趁隙將1袋毒品咖啡包拋進路旁圍籬外草叢，還想掙脫逃跑造成員警受傷。最後支援警力趕抵將他制伏，且尋回50包毒咖啡。

淡水警分局水碓派出所警員游謨煥，上個月25日深夜11時許巡邏路過重建街，發現暗巷內有1人站在未熄火的機車旁，直覺可疑便將機車調頭靠近查看，一眼認出是毒品列管人口。

曾男面對詢問，主動打開機車椅墊拿出皮包翻找，想要轉移焦點，但員警已看到安全帽下方還有1個手提紙袋，且裡面有毒品咖啡包。未料曾男迅速拿出紙袋往前高高拋甩，越過路旁工地鐵皮圍籬掉進草叢，他且掙脫想趁隙逃跑，與員警拉扯驚動附近住戶外出查看。

隨後支援警力趕抵壓制逮捕曾男，再拿著手電筒進草叢搜尋，花近10分鐘才找到紙袋，內有50包毒咖啡共208公克。曾男推擠造成員警受傷，警詢後被依妨害公務罪嫌、違反毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。

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