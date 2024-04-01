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當街打人載走別人女友 失控撞路樹 警方查獲大麻、安毒

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

44歲黃男今天凌晨在市民大道六段與虎林街口，與黃男打架，開車載走張姓女子，警方接獲民眾告知打架糾紛到場，黃男竟開車加速逃逸，警方以車追人攔查，黃男轉彎失控自自撞路樹，原來是涉嫌持有安非他命、大麻毒品心虛逃逸，全案遭依毒品、傷害罪嫌送辦。

市民今天凌晨1時許在路上攔下警方稱，在市民大道六段與虎林街口看到有人打架，警方循線到場後，發現灰色車輛停在路旁，而42歲黃男站在車前，不料，44歲駕駛黃男見警方，立即加速逃逸，警方隨即以車追人盤查，黃男在信義區松隆路與松信路口轉彎時，失控自撞路邊路樹停車，遭警方盤查，車上還乘客34歲張姓女子。

警方從黃男車上查獲，安非他命二包(總毛重5.96公克)、大麻一包（毛重：0.89公克)、安非他命吸食器2組。黃男供稱，他不認識黃男、張女，開車路過此處，見2人因為感情糾紛在路上拉扯，張女向他求救，他才會想幫忙，下車和黃男發生肢體衝突後，開車載張女離開。

全案，駕駛黃男依非法持有毒品罪嫌、傷害罪嫌移送法辦。松山分局呼籲，吸毒危害一生，不僅賠了身體健康，甚至觸法，警方將持續掃蕩各類毒品案件，全力杜絕毒品危害，貫徹政府反毒的決心。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

警方查獲黃男涉持有大麻。記者蕭雅娟／翻攝
警方查獲黃男涉持有大麻。記者蕭雅娟／翻攝
警方以車追人盤查，黃男在信義區松隆路與松信路口轉彎時，失控自撞路邊路樹。記者蕭雅娟／翻攝
警方以車追人盤查，黃男在信義區松隆路與松信路口轉彎時，失控自撞路邊路樹。記者蕭雅娟／翻攝
警方查獲黃男涉持有大麻。記者蕭雅娟／翻攝
警方查獲黃男涉持有大麻。記者蕭雅娟／翻攝
黃男疑似見黃男、張女因感情糾紛在路上拉扯，才會動手打人。記者蕭雅娟／翻攝
黃男疑似見黃男、張女因感情糾紛在路上拉扯，才會動手打人。記者蕭雅娟／翻攝
黃男疑似見黃男、張女因感情糾紛在路上拉扯，才會動手打人。記者蕭雅娟／翻攝
黃男疑似見黃男、張女因感情糾紛在路上拉扯，才會動手打人。記者蕭雅娟／翻攝
警方查獲黃男涉持有大麻。記者蕭雅娟／翻攝
警方查獲黃男涉持有大麻。記者蕭雅娟／翻攝

傷害罪 毒品 自撞

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