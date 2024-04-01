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影／嘉義博弈商插旗台中商辦 一年海撈12億落網獲重保

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

嘉義縣羅姓男子是博弈網站代理商，前年底插旗台中商辦CBD大樓，聘請10多名員工大張旗鼓，國內民眾入金下注，檢警去年底搜索，帶回羅等涉案13人；經查，羅經營一年期間，經手賭金高達12億元，獲利豐厚，名下兩棟千萬透天厝、要價600萬元奥迪電動車都被檢警查扣，檢方訊後命羅150萬元交保，其餘涉案人以5萬元至10萬元交保。

刑事局中打六隊在去年8月間獲報，嘉義縣羅姓男子（34歲）為謀不法利益，在前年底代理「富○」博弈網站成為代理商，還大張旗鼓，招攬員工進駐台中七期商辦CBD大樓，招攬賭客下注，全案報請彰化地檢署檢察官指揮後，與彰化縣警局、台中市警局共組專案小組偵辦。

專案小組去年底收網抓人，分別台中市、雲林縣等地，帶回羅等涉案13人，查扣博弈機房電腦主機、筆電、手機、現金、奥迪RS e-tron GT、BMW等4輛名車，以及毒品大麻等證物。

專案小組清查，羅男經營的博弈機房電腦內帳冊，有招攬國內民眾入金下注紀錄，經清查，羅男等人從前年底經營至被查獲為止，總計投注賭資高達新臺幣12億445萬餘元，不法所得將近5000萬元。

全案警詢後，依違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例、營利賭博等罪嫌，移送彰化地方檢察署偵辦，檢方命羅以150萬元重保，其餘涉案人以5萬元至10萬元交保；另經法院裁定扣押羅男名下2棟房產，查扣不法利得總計超過4000萬餘元。

刑事局中打表示，博弈業者透過線上遊戲牟取暴利，已成為當今黑幫新興獲利的管道，衍生跨境詐欺、洗錢及組織犯罪問題嚴重，警方將持續針對此類型犯罪強力掃蕩，期能斬斷犯罪集團收入來源以根除其金流命脈，以維社會治安。

嘉義縣羅姓男子經營博弈網站，檢警去年底收網抓人，帶回羅等涉案13人，查扣羅等人名下奥迪、BMW等名車。記者陳宏睿／翻攝
嘉義縣羅姓男子經營博弈網站，檢警去年底收網抓人，帶回羅等涉案13人，查扣羅等人名下奥迪、BMW等名車。記者陳宏睿／翻攝
嘉義縣羅姓男子經營博弈網站，檢警去年底收網抓人，帶回羅等涉案13人。記者陳宏睿／翻攝
嘉義縣羅姓男子經營博弈網站，檢警去年底收網抓人，帶回羅等涉案13人。記者陳宏睿／翻攝
嘉義縣羅姓男子經營博弈網站，檢警去年底收網抓人，專案小組出動特警攻堅，帶回羅等涉案13人。記者陳宏睿／翻攝
嘉義縣羅姓男子經營博弈網站，檢警去年底收網抓人，專案小組出動特警攻堅，帶回羅等涉案13人。記者陳宏睿／翻攝

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