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南市廟會遶境變色 塑膠椅齊飛衝突亂警送辦

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南北門區某神壇昨傍晚辦理神入火安座儀式，過程中一名男子不勝酒力碰撞鄰桌引發衝突，現場塑膠椅齊飛、互毆，場面一度混亂，幸旁人制止後衝突幸未擴大，警初步掌握涉案者，警詢後將依傷害、妨害自由、妨害秩序偵辦。

網路社群「黑色豪門企業」今早貼出廟會衝突影片，地點直指在北門蘆竹溝，知情人士說，衝突的該寺廟玄聖壇屬私壇，近年來整建日漸規模，昨辦理神壇入火安座遶境，附近各友廟都來參與，還請來鋼管辣妹，前往台南市區後，傍晚更折返至北門、學甲遶境，傍晚還到蘆竹溝完成「請水」儀式。

據指出，相關科儀告一段落，晚間約7點一名轎班人員疑飲酒不勝酒力，敬酒時不明原因與對方發生口角，旁人勸阻無效，還有人拿起旁邊塑膠椅丟擲，現場衝突一度擴大，幸再更多人苦勸及時化解。

學甲警分局獲報趕往處理，掌握鄭姓男子當時疑酒後不勝酒力跌倒碰撞鄰桌，進而與遶境活動人員引發口角衝突，鄭男未遭毆打及受傷，惟引發其他轎班人員不滿，進而雙方衝突，並有互毆及丟擲塑膠椅情形；警案發後掌握衝突雙方所屬宮壇及人員相關資料，目前陸續查緝到案說明，後續朝傷害、妨害自由、妨害秩序偵辦。

南市北門蘆竹溝廟會遶境變色引爆肢體衝突，現場塑膠椅齊飛，警依法送辦。</p><!--4--><p> 圖 ／取自黑色豪門企業
南市北門蘆竹溝廟會遶境變色引爆肢體衝突，現場塑膠椅齊飛，警依法送辦。

圖 ／取自黑色豪門企業

北門 台南 遶境

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