不滿被羞辱 少年夥2友持西瓜刀砍同學2刀血流滿地

基隆市吳姓少年不滿之前同就讀高職的葉姓少年，經常言詞諷刺羞辱他，昨天深夜夥同賴姓、黃姓2名少年，在吉祥大樓前談判，一言不合，吳持西瓜刀追砍葉2刀，葉倒地不起，血流滿地。警方循線逮到吳姓少年3人，今天依殺人未遂等罪嫌移送少年法庭審理。

市警察局第一分局忠二路派出所獲報，昨天深夜11時50分，吉祥大樓後巷有青少年持刀械鬥，一人躺在地上，旁邊都是血。警方趕至現場處理，先將15歲葉姓少年送醫，他手臂及背部兩處刀傷，沒有生命危險。

警方調閱監視器循線追查，今天凌晨3點多找到涉案吳姓少年（16歲）等3人到案，經查，吳姓與葉姓少年是之前就讀的某高職學生，但都休學。兩人常有言詞衝突，吳姓少年供稱，因不滿葉看不起他，常言詞諷刺，昨天相約談判，找朋友一起教訓，他持西瓜刀，賴姓、黃姓友人各持一支球棒。