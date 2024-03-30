快訊

7校校務系統遭駭 學校防駭能力差…教團憂危及學習歷程

全台7千位富豪身家逾10億 用同一套理財法致富

NBA／悲情紀錄夜！布朗森狂轟61分隊史僅次甜瓜 尼克OT飲恨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃湯下肚起口角！高雄5男女持酒瓶亂鬥 互吿毀損、傷害

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄大樹區今天凌晨有5名男女於街口檳榔攤前持酒瓶滋事鬥毆，現場4人受傷，經送醫治療包紮後，皆無大礙；警方陸續約談涉案人等到案釐清；經警詢，滋事五人當時幾杯黃湯下肚後，相互口角爭執，兩派人雙雙提告，全案依傷害及毀損罪嫌依法究辦。

仁武分局指出，案發地點就位在九曲路與神農街口附近的檳榔攤前，當時34歲林姓男子、25歲劉姓男子與35歲蕭姓女子與另一方民眾53歲金姓男子、54歲林姓男子，酒後從口角糾紛衍生至肢體衝突。

警獲報到場後，先以優勢警力壓制場面，並發現滋事兩派人馬，揮拳腳踹對方還使用地上酒瓶互砸，而現場還查獲鋁製球棒一支。由於，滋事5人中，僅劉男無受傷，其餘4人分別頭部、手腳各有挫傷、撕裂傷，後續均由119人員送醫救治。

警方指出，雙方至派出所接受詢問時，各自針對自己無端冒出的傷勢，向對方互提告訴，全案訊後依傷害及毀損罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

深夜滋事犯嫌被警方帶回派出所偵辦。記者古和純／翻攝
深夜滋事犯嫌被警方帶回派出所偵辦。記者古和純／翻攝
深夜滋事犯嫌被警方帶回派出所偵辦。記者古和純／翻攝
深夜滋事犯嫌被警方帶回派出所偵辦。記者古和純／翻攝
滋事5人傷勢均為酒瓶及出拳腳踹的傷，現場警方查獲鋁棒非衝突工具。記者古和純／翻攝
滋事5人傷勢均為酒瓶及出拳腳踹的傷，現場警方查獲鋁棒非衝突工具。記者古和純／翻攝

提告 鬥毆

延伸閱讀

兒童節來高雄戲水、賞白馬 療癒歡快不無聊

注意！高雄台29線自來水管破裂 雙向無法通行台水搶修

告白失敗！高雄男大生持刀揮砍學姊 狡辯安眠藥吃過多

被高雄員警攔查報身分證 通緝犯藏「時尚毒咖啡包」罪加一等

相關新聞

不滿被羞辱 少年夥2友持西瓜刀砍同學2刀血流滿地

基隆市吳姓少年不滿之前同就讀高職的葉姓少年，經常言詞諷刺羞辱他，昨天深夜夥同賴姓、黃姓2名少年，在吉祥大樓前談判，一言不...

影／因愛生恨...三峽恐怖情人菜刀挾持前女友 警空手奪刀制伏

連姓男子不甘與前女友分手，多次前往前女友位於新北市三峽區住處大鬧。這個月27日晚上連男以「要自殺」誘出前女友出來相見，沒...

黃湯下肚起口角！高雄5男女持酒瓶亂鬥 互吿毀損、傷害

高雄大樹區今天凌晨有5名男女於街口檳榔攤前持酒瓶滋事鬥毆，現場4人受傷，經送醫治療包紮後，皆無大礙；警方陸續約談涉案人等...

41歲男竹市豪宅區販毒給普通上班族 他沒前科遭羈押

新竹市警察局第三分局日前接獲線報指稱有人在新竹市某豪宅區內租屋處分裝並販售三級毒品，警方組專案小組暗中追查，發現購毒者都...

告白失敗！高雄男大生持刀揮砍學姊 狡辯安眠藥吃過多

高雄某科大林姓男大生暗戀同校盧姓學姊，2022年，林男鼓起勇氣約出盧女深夜告白，孰料，兩度拒絕埋下殺機，林趁陪盧返回宿舍...

剴剴案家屬友人提出6疑點 批社工疑阻前保母收養

男童剴剴疑被兒盟轉介的保母虐死案，兒盟的陳姓女社工涉嫌偽造文書、過失致死等罪嫌送辦。家屬的林姓友人昨天凌晨發表對陳姓社工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。