黃湯下肚起口角！高雄5男女持酒瓶亂鬥 互吿毀損、傷害

高雄大樹區今天凌晨有5名男女於街口檳榔攤前持酒瓶滋事鬥毆，現場4人受傷，經送醫治療包紮後，皆無大礙；警方陸續約談涉案人等到案釐清；經警詢，滋事五人當時幾杯黃湯下肚後，相互口角爭執，兩派人雙雙提告，全案依傷害及毀損罪嫌依法究辦。

仁武分局指出，案發地點就位在九曲路與神農街口附近的檳榔攤前，當時34歲林姓男子、25歲劉姓男子與35歲蕭姓女子與另一方民眾53歲金姓男子、54歲林姓男子，酒後從口角糾紛衍生至肢體衝突。

警獲報到場後，先以優勢警力壓制場面，並發現滋事兩派人馬，揮拳腳踹對方還使用地上酒瓶互砸，而現場還查獲鋁製球棒一支。由於，滋事5人中，僅劉男無受傷，其餘4人分別頭部、手腳各有挫傷、撕裂傷，後續均由119人員送醫救治。

警方指出，雙方至派出所接受詢問時，各自針對自己無端冒出的傷勢，向對方互提告訴，全案訊後依傷害及毀損罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

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