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北桃、台中、高雄 不跟進配帶「工作紀錄器」

聯合報／ 記者林佳彣余采瀅陳俊智宋原彰／連線報導

台南市社會局提供居家保母訪視員配帶「工作紀錄器」（密錄器），高雄社會局表示，目前不會跟進台南，無提供保母訪視員工作記錄器的規劃。記者宋原彰／攝影
台南市社會局提供居家保母訪視員配帶「工作紀錄器」（密錄器），高雄社會局表示，目前不會跟進台南，無提供保母訪視員工作記錄器的規劃。記者宋原彰／攝影
台南市社會局提供居家保母訪視員配帶「工作紀錄器」，台中市社會局表示，不會跟進，除考量隱私，也避免預設立場，安裝記錄器可能造成社工與訪視家庭間的不信任，針對安置嬰幼兒等特殊案件，已提升訪視頻率，將維持既有機制確實執行，台北市、桃園市、高雄市也都表示不跟進。

引發社會譁然的男童「剴剴」遭保母虐死案發地在台北市，台北市社會局表示，考量訪視員佩戴「工作紀錄器」涉保母及兒童隱私，目前無法源依據，現未規畫辦理；至於補助保母安裝監視器，中央曾召開會議討論，但意見相當分歧，且保母家屬於私人住宅，將再開專家會議討論適法性及合宜性。

社會局表示，為強化訪視機制，今年起將請訪視員在必要時拍攝照片留下紀錄，並加強留意孩童身心狀況，例如是否有外傷等；同時加強保母執業登記前訓練，提供法治教育、實務案例、情緒控管等多元課程，減少兒虐事件。

桃園市婦幼局表示，對工作紀錄器暫無推動計畫，市府針對居家托育保母推出「不定期訪視」、「增加訪視頻率」與「專責醫師陪同訪視」三項政策。

高雄社會局表示，目前不會跟進台南，每位訪視員當天訪視完，會立即上傳內容至中央系統，若對訪視狀況有疑慮，會即時運用手機攝影記錄；至於工作紀錄器，須待中央訂定相關管理辦法，訪視皆由公部門社工、收出養媒合社工與居托訪視員「三方共訪」提高安置兒童訪視頻率。

社會局指出，高雄早在二○二二年就試辦居家托育人員免費申請監視設備，因涉及隱私，同樣採鼓勵性質，去年起已正式上路，至今已補助五十七名保母裝設，並由居托中心列入訪視，檢視設備運作情形。

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