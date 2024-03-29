存放製毒廠453公斤毒物！恐危害警分局人員健康 法院罕見判決前裁定銷毀

台中檢警去年破獲東勢山區「喵喵」製毒工廠，警方攻堅時一度被毒煙嗆到睜不開眼，更驚見擔任製毒師的高姓男子全身被化學原料腐蝕到潰爛，由於查扣的453公斤原料、成品及半成品仍存放於烏日分局，隨時有洩漏風險，恐危害保管人健康，台中地院審理中罕見裁定該批毒物判決前銷毀。

據了解，該案偵辦、起訴過程，承辦檢察官對於查扣的原料、成品有毒性相當重視，起訴移審法院後，就向公訴檢察官特別提醒，相關物存放的塑膠桶簡陋，隨時都有可能具洩漏風險，猶如不定時炸彈，在安全考量下希望能在判決前銷毀。

檢方也說，過去審判中銷毀毒品並不常見，除了為保全證據外，被告也會有所爭執，法院普遍上都採保守態度駁回，但本案中被告認罪也同意採樣後銷毀，法官也詳加審酌毒物外包裝確實有逸漏、揮發之虞，恐危害保管人員健康而同意銷毀，肯定法官裁定兼顧安全與效率。

由於查扣的喵喵毒品成品、半成品及原料等具有毒性，依規定不得進入檢方贓物庫，因此連同製毒工具等目前仍由台中市警局烏日分局負責保管中。

檢方表示，收到該裁定後，將由執行科檢察官下處分命令，並由配合的成功大學完成最後銷毀程序。

台中地檢署起訴指出，高男（33歲）在東勢山區承租鐵皮廠房，透過禾成化工公司高姓負責人（63歲）自大陸進口列管的「4-甲基苯丙酮」、溴水等，作為製造第四級毒品「2-溴-4甲基苯丙酮」（俗稱喵喵）原料，並由高姓負責人傳授製毒方式。

檢方去年8月15日指揮調查局、刑事局搜索，進入廠房一度被強烈毒煙燻到淚流滿面，更驚見高男製毒過程被化學原料灼傷，全身多處潰爛傷口，一共起獲2-溴-4甲基苯丙酮原料160公斤、喵喵半成品及成品293公斤，去年10月18日偵結依製造第四級毒品罪嫌起訴2名高男。 台中檢警破獲東勢山區喵喵製毒工廠，查扣的453公斤成品、半成品及原料目前由烏日分局保管。圖／報系資料照

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