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台中霧峰移工宿舍傳命案！工頭腹部中刀亡 行兇者投案

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市霧峰區一處移工宿舍今天凌晨1時1分傳出殺人案，31歲越南籍阮姓工頭左腹被刺中1刀，大量出血，經送醫不治，行凶的26歲豆姓（譯音）移工在凌晨2時許投案，警方調查，豆嫌因工作上問題多次與死者發生口角，昨天深夜再爆口角後行凶，警方詢後依殺人罪法移送法辦。

霧峰警分局說明，警方在今天凌晨1時許接獲119轉報，指稱霧峰區一處鐵皮屋發生一名男左腹部遭穿刺傷，經四德派出所派員到場，並立即護送傷者前往亞大醫院治療，男子經搶救無效後經醫生宣告死亡，豆男在今天凌晨1時59分向吉峰派出所投案。

警方調查，阮姓工頭招募同鄉的豆男從事工地貼磚的臨時工，二人都是越南籍逃逸移工，雙方曾多次因工作上問題吵架有糾紛，昨天深夜二人再爆口角後，豆嫌突持菜刀刺傷阮男左腹部後逃離現場，阮男負傷後告知友人撥打119前往救護。警方呼籲，發生糾紛仍應理性溝通，勿衝動妄為造成悲劇，犯下不可彌補傷害。

台中市霧峰區一處移工宿舍今天凌晨1時1分傳出殺人案。圖／記者趙容萱翻攝
台中市霧峰區一處移工宿舍今天凌晨1時1分傳出殺人案。圖／記者趙容萱翻攝

殺人 移工

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