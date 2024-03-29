聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄男掛假車牌連闖紅燈！誤入死巷倒車撞警車辯太緊張被打臉判1年
34歲劉姓男子前年9月4日凌晨3時駕駛偽造車牌轎車，經台南健康路一段時，市警六分局員警察覺有異，尾隨該車欲攔查，劉連續闖紅燈逃逸，直至仁德區無尾巷竟倒車衝撞警車，經警掏槍喝令他下車，當場查獲K他命等，劉辯稱打錯檔，經法官勘驗監視錄影畫面後打臉，判他1年。
劉表示，駕駛懸掛偽造車牌轎車遭警尾隨至仁德區仁義三街，在該巷弄內倒車衝撞警方巡邏車。他辯稱，遭警方追逐致死巷後，已知無法逃離，欲排檔至P檔停車，但因過於緊張，不慎排入R檔，又誤踩油門，以致衝撞警車，並無妨害公務犯意。
台南地院合議庭當庭勘驗警用巡邏車監視錄影器影像，發現劉倒車撞擊警用巡邏車後，旋又向前行駛，之後又再度倒車。依現代自動排檔轎車操作方式，駕駛人必須先踩住剎車，才能將檔位排入倒車檔（R檔）或停車檔（P檔），認劉確有倒車衝撞警用巡邏車無疑，他辯稱操作車輛不慎發生碰撞，顯是卸責之詞，不足採信。
合議庭審酌，劉因攜帶大量毒品等違禁物，為躲避警方查緝，竟倒車衝撞員警，所為對現場查緝員警生命、身體安全構成高度危害。且劉犯後仍飾詞卸責否認犯行，毫無悔意，犯後態度不佳，兼衡其智識程度、家庭、生活狀況等一切情狀，認他以駕駛動力交通工具犯妨害公務罪處1年。另他所涉違反毒品危害防制條例案件部分則判5月確定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言