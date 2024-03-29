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高雄男掛假車牌連闖紅燈！誤入死巷倒車撞警車辯太緊張被打臉判1年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

34歲劉姓男子前年9月4日凌晨3時駕駛偽造車牌轎車，經台南健康路一段時，市警六分局員警察覺有異，尾隨該車欲攔查，劉連續闖紅燈逃逸，直至仁德區無尾巷竟倒車衝撞警車，經警掏槍喝令他下車，當場查獲K他命等，劉辯稱打錯檔，經法官勘驗監視錄影畫面後打臉，判他1年。

劉表示，駕駛懸掛偽造車牌轎車遭警尾隨至仁德區仁義三街，在該巷弄內倒車衝撞警方巡邏車。他辯稱，遭警方追逐致死巷後，已知無法逃離，欲排檔至P檔停車，但因過於緊張，不慎排入R檔，又誤踩油門，以致衝撞警車，並無妨害公務犯意。

台南地院合議庭當庭勘驗警用巡邏車監視錄影器影像，發現劉倒車撞擊警用巡邏車後，旋又向前行駛，之後又再度倒車。依現代自動排檔轎車操作方式，駕駛人必須先踩住剎車，才能將檔位排入倒車檔（R檔）或停車檔（P檔），認劉確有倒車衝撞警用巡邏車無疑，他辯稱操作車輛不慎發生碰撞，顯是卸責之詞，不足採信。

合議庭審酌，劉因攜帶大量毒品等違禁物，為躲避警方查緝，竟倒車衝撞員警，所為對現場查緝員警生命、身體安全構成高度危害。且劉犯後仍飾詞卸責否認犯行，毫無悔意，犯後態度不佳，兼衡其智識程度、家庭、生活狀況等一切情狀，認他以駕駛動力交通工具犯妨害公務罪處1年。另他所涉違反毒品危害防制條例案件部分則判5月確定。

台南地院審酌，劉男因攜帶大量毒品，為躲避警方查緝，竟倒車衝撞員警，犯後仍飾詞卸責否認犯行，毫無悔意，認他以駕駛動力交通工具犯妨害公務罪處1年。圖／本報資料照
台南地院審酌，劉男因攜帶大量毒品，為躲避警方查緝，竟倒車衝撞員警，犯後仍飾詞卸責否認犯行，毫無悔意，認他以駕駛動力交通工具犯妨害公務罪處1年。圖／本報資料照

台南 妨害公務 毒品

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