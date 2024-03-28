台南角頭住處遭槍擊 檢方聲押槍手追幕後藏鏡人

台南歸仁區驚聞槍響，本月12日凌晨5點多，鄭姓男子朝歸仁區李姓男子住處大門口開槍，隨後逃離。經報案後，14日下午歸仁警分局將鄭、陳、黃及楊姓男子等4人帶回調查，鄭等人對犯案動機等堅不吐實，經移送台南地檢署複訊，槍手鄭及駕駛黃2人裁押禁見，陳及楊則交保，續追幕後藏鏡人及犯案原因。

檢方指出，檢察官以鄭、黃2人有逃亡、滅證、勾串共犯之虞，且涉犯槍砲彈藥刀械管制條例重罪向法院聲押禁見。

警方調查，40歲鄭分別找來45歲陳、30歲黃及28歲楊等3人作為接應、駕駛及提供車輛角色，攜帶長槍及短槍各1支，至案發現場欲恐嚇李，惟因槍枝卡彈，僅射擊一發成功。