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台南角頭住處遭槍擊 檢方聲押槍手追幕後藏鏡人

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南歸仁區驚聞槍響，本月12日凌晨5點多，鄭姓男子朝歸仁區李姓男子住處大門口開槍，隨後逃離。經報案後，14日下午歸仁警分局將鄭、陳、黃及楊姓男子等4人帶回調查，鄭等人對犯案動機等堅不吐實，經移送台南地檢署複訊，槍手鄭及駕駛黃2人裁押禁見，陳及楊則交保，續追幕後藏鏡人及犯案原因。

檢方指出，檢察官以鄭、黃2人有逃亡、滅證、勾串共犯之虞，且涉犯槍砲彈藥刀械管制條例重罪向法院聲押禁見。

警方調查，40歲鄭分別找來45歲陳、30歲黃及28歲楊等3人作為接應、駕駛及提供車輛角色，攜帶長槍及短槍各1支，至案發現場欲恐嚇李，惟因槍枝卡彈，僅射擊一發成功。

警方循線在屏東佳冬地區查獲作案長槍1枝（子彈37顆）、短槍1枝（子彈11顆）等證物，鄭對於槍枝來源說詞含糊，對於作案車輛、聯絡電話及犯案動機堅不吐實，警詢後依涉槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移請檢方偵辦，並持續溯源槍枝來源及幕後主使。

警方詢問後將槍手鄭等4人依涉槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌送辦，檢方認鄭、黃兩人涉嫌重大且有逃亡及串供之虞，聲押禁見獲准。記者邵心杰／翻攝
警方詢問後將槍手鄭等4人依涉槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌送辦，檢方認鄭、黃兩人涉嫌重大且有逃亡及串供之虞，聲押禁見獲准。記者邵心杰／翻攝

台南 槍枝 槍砲彈藥

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