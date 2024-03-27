恐怖情人20秒槍殺越籍闆娘 丈夫法庭痛批：色魔！殺人還毀人名節

男子周俊男涉槍殺「關渡鹹粥」越南籍潘姓老闆娘，疑因追求不成惱羞成怒，進店內約20秒，近距離槍殺潘女，遭依殺人罪嫌起訴。士林地方法院今審理，潘女丈夫痛批周男是「色魔！」殺人還毀人名節，破壞3個家庭，求法院重判，檢方則認周男根本是恐怖情人，因感情糾紛開槍奪走人命，沒有減刑理由，建請法院量處無期徒刑。

台北市北投區「關渡鹹粥」老闆娘遭人開槍擊傷，送醫急救不治身亡。記者李隆揆／攝影

潘女丈夫林男今在法庭上哽咽說，妻子出生在越南湄公河旁鄉下，18年前嫁到台灣，育有一對年幼子女，成為台灣新住民，開著小店賺小錢，向家人說喜歡台灣，介紹年紀小她16歲的胞妹成年後嫁到台灣，沒想到2023年6月10日，「瘋狂的陌生人」周男在距離90公分寬的餐桌，帶著強烈的殺人之心，舉起手槍殺妻子，還將過錯推到妻子身上，2個小孩在急診室外見母親不治，心靈創傷不知有多深...越南的雙親來台，撫摸著遺體，原本對台灣的美好，全都變成永遠的黑暗，妻子的胞妹1個月前也回到越南。

林男痛批周男「你這個惡人！色魔！毀了三個家庭的生活」利用點餐藉口，加妻子line好友，開始追求有家室的人，一再死纏爛打，當被封鎖拉黑竟自殘威脅，「你看她是越南女子、新住民，想追就追，這一切都是你一廂情願，被封鎖竟還成為你殺人的理由，追不到人就殺人？殺人後還毀人名節！」。

林姓丈夫表示，周男殺人後14小時落網，輕輕帶過若出獄後每月還2.5萬，沒有道歉，也沒保證人，案發前兩家距離只有3分鐘路程，「他和小孩每天活在殺人陰影下，擔憂全家生命安全」，法院展現公平正義，不是認罪減刑溫床，建請法院從重量刑。訴訟參與人代理人稱，周男是預謀殺人，此案卷證不能證明周男被玩弄感情，也沒有正式交往，不能合理化人殺人行為。

公訴檢察官稱，周男辯詞都是稱被害人導致他這樣做，推卸責任，有相關感情糾紛，犯下前科判刑，仍觀念錯誤，無法接受他人拒絕，合理化自己的想法，其行為根本是恐怖情人，因感情糾紛毀1條人命，沒有減刑理由。

檢方稱，周男在3個月內，腦海上演很多自己的小劇場，追求有家室的死者，不合他意竟殺人，犯案前20天還能上網交友說「妳好漂亮」非自己想像的對被害人一往情深，周男在光天化日下近距離槍殺被害人，輕鬆走出店外離開，全案依刑法57條考量，無量刑有期徒刑空間，建請法院處無期徒刑。另，槍枝部分，如陳男所述是多年前持有槍枝，請予分論併罰。

周男認罪，他追求潘女，潘女開出條件「要長期作戰，不能破壞她家庭」，1個月內戒檳榔、不說髒話、改掉壞脾氣等，潘女和他約會、吃飯，但沒有給確切交往時間，潘女移動平日機車停放位置、換安全帽、店休等，讓他頭昏腦脹、胡思亂想，吵架後，才會透過鄰居的越南女子送信。

周男當庭表示，為情所困，一時衝動才會開槍，槍枝是4、5年前持有的，「我知道自己做錯事」每天都抄寫佛經，對方提出2千多萬的賠償金太多，他難以承諾賠償，僅能說出獄後每月以半薪償還。辯護人請求法院從輕量刑，判處有期徒刑出獄後60、70歲，難以工作賠償。審判長諭知，全案辯論終結，今年5月8日上午11點宣判。