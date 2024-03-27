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桃園22歲警中彈仍連開12槍還擊 張善政為他爭取破格升遷
桃園市上周六深夜發生警匪槍戰，其中22歲埔子派出所蔡姓員警左肩中彈倒地後仍開槍還擊。桃園市長張善政今在市政會議除表揚11位員警外，也要求警察局針對蔡警英勇事蹟，報警政署爭取破格升遷。
張善政透露，蔡姓警員送往林口長庚醫院開刀取出子彈後已無大礙，昨天已出院回台中老家休息幾天；當天警匪槍戰，現場總共開了100多槍，激烈情況可想而知，蔡警才22歲，從警1年半，初生之犢不畏虎，中槍倒地仍連開12槍反擊，他特別請警察局將蔡姓員警英勇事蹟呈報警政署，希望能破格升遷，市府要支持，讓他們的努力被看到。
張善政說，這次開槍的楊姓男子不滿警察局之前查獲他持有非法改造槍枝，加上最近嚴格取締才心生不滿，俗話說引蛇出洞，加大力道查緝槍械是好事，要持續努力，桃警團隊今年到2月已查獲20支非法槍械，去年同期才7支，增加近3倍，非常不容易。
張善政強調，不能等真的有槍擊事件或犯罪出現才清查，平時就要未雨綢繆，包括玩具槍商店、改造槍枝場所、幫派份子等易藏槍的高風險處，都要加強查緝，也鼓勵民眾舉報，透過各種可能管道把非法槍械人跟地都全面清查。
張善政也提到，基隆有派出所遭歹徒開車衝撞也是另一個風險，他已指示警察局將所有派出所櫃檯、門口都要清查一遍，針對容易被仿效、脆弱的地方都要趕快補強，給員警安全辦公空間。
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