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桃園龜山驚傳銀行遭搶！歹徒疑持玩具槍闖入威脅被逮
桃園市龜山區復興一路一間銀行今上午驚傳遭歹徒持槍闖入行搶，警方獲報迅速到場逮人。警方調查，歹徒持有的槍械疑似僅是玩具槍，所幸無人傷亡、無財物損失，警方已將人帶回派出所調查，詳細案發經過正在釐清，全案將依強盜罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。
據了解，44歲詹姓男子疑似有債務問題，今上午鋌而走險騎著機車到銀行門口，隨後進入櫃台掏出暗藏的玩具BB槍威脅行員，揚言要「搶銀行」，行員見狀後嚇壞，但先以和緩口氣安撫並趁隙按下櫃台警鈴通報，警方獲報後火速到場，由於詹男體型壯碩且情緒不穩，過程中一度想拿筆傷害自己，多名警力將人壓制並逮捕。
龜山警分局說明，今上午9點30分許接獲110通報復興一路銀行警報器發報，立即通報警網趕赴現場處理，到場後發現犯嫌疑似持有槍械，員警隨即勸說並壓制逮捕，目前已將嫌犯帶返派出所釐清案情，現場無人員傷亡、亦無任何財損，全案將依強盜罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。
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