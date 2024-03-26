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美鷹會吸收癌末患者組「生基位詐團」 假扮法師作法爽詐6000萬

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

天道盟美鷹會大哥張姓男子，涉嫌吸收癌末患者成立人頭公司，鎖定曾投資失利的民眾兜售「生基位」，找來共犯佯裝生基園區專員、仲介、買家等角色，甚至假扮法師「作法」，詐騙至少20人，不法獲利超過6000萬元。刑事局獲悉蒐證多時，分兩波拘提行動，逮捕張男等詐團36人到案，警詢後依詐欺、組織等罪移送法辦。張男等14人遭檢方聲押獲准。

警方調查，37歲張姓男子是天道盟美鷹會大哥，涉嫌組織旗下幫眾籌組詐騙集團，先以每月6萬元代價，吸收癌末的蔣姓男子，用他的人頭成立「萬秝文化事業有限公司」、「立鼎宗教文藝事業有限公司」，再透過管道，取得過去曾投資未上市股票失利的民眾，二度詐騙。

張男利用生基位市場不透明的特性，由詐團成員分飾「生基園區專員」、「生基仲介」、「買家」等角色，向被害人佯稱有買家願意高價收購，待被害人投資，再要被害人加購「土權、生基罐、科儀、蓋板」等產品，期間為了讓買賣更逼真，甚至要幫眾假扮法師「作法」，取信被害人，待被害人依指示購買大量生基位，假買家以資金週轉不靈等理由拖延，讓交易破局。

該詐團從2022年開始犯案，一年半內詐騙至少20人、不法獲利超過6000萬元，刑事局去年5月接獲報案，組專案小組偵辦，經長期跟監蒐證，去年12月5日和今年2月26日分兩波行動逮人，在台北市、新北市、宜蘭縣、台南市等地拘提犯嫌36人，徹底瓦解張男為首的詐騙集團。

警方查扣該詐團不法所得房地產2處、債權579萬元、名車5部、現金255萬元、名錶16支、改造手槍1把、子彈17發、鎮暴槍1把、西瓜刀2把、鐵棍5枝、道袍1件、客戶名冊、生基位廣告單、蓋板提貨單、生基罐提貨單、手機83支、筆記型電腦6台等證物，警詢後依詐欺、組織犯罪等罪移送法辦。檢方複訊後，張男等14人聲押獲准，其餘22人5至10萬不等金額交保。

警方查扣現金、名表、改造手槍、鎮暴槍、道袍、客戶名冊、生基位廣告單等贓證物。記者翁至成／翻攝
警方查扣現金、名表、改造手槍、鎮暴槍、道袍、客戶名冊、生基位廣告單等贓證物。記者翁至成／翻攝
警方查扣詐團名錶共16支。記者翁至成／翻攝
警方查扣詐團名錶共16支。記者翁至成／翻攝
警方製圖解說該詐團犯罪手法。記者翁至成／翻攝
警方製圖解說該詐團犯罪手法。記者翁至成／翻攝
警方查扣假生基位證書。記者翁至成／翻攝
警方查扣假生基位證書。記者翁至成／翻攝
警方查扣生基罐、生基位廣告單等證物。記者翁至成／翻攝
警方查扣生基罐、生基位廣告單等證物。記者翁至成／翻攝
警方查扣詐團旗下名車5部。記者翁至成／翻攝
警方查扣詐團旗下名車5部。記者翁至成／翻攝
警方查扣現金、名表、改造手槍、鎮暴槍、道袍、客戶名冊、生基位廣告單等贓證物。記者翁至成／翻攝
警方查扣現金、名表、改造手槍、鎮暴槍、道袍、客戶名冊、生基位廣告單等贓證物。記者翁至成／翻攝
警方查扣詐騙集團教戰手冊。記者翁至成／翻攝
警方查扣詐騙集團教戰手冊。記者翁至成／翻攝

法師 詐騙集團

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