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收購郭連署書 北投溫泉大亨認罪
鴻海集團創辦人郭台銘去年發起參選總統連署，北投溫泉大亨陳仲明「賣郭董人情」涉找沈姓女密友，透過親友以每張五百元價格收購連署書，檢方依總統副總統選舉罷免法「連署行賄罪」起訴陳等十四人。士林地方法院昨首度開庭，陳仲明認罪求緩刑，將聲請新北地檢署相關案件併案審理。
陳仲明昨出庭前，在法院門口連喊兩次「我錯了」；在法庭內認罪請求緩刑機會，願繳公益金「我願意接受國家制裁，一百萬、二百萬都可以」。
陳仲明辯護人說，新北地檢尚未偵結的案件，為本案接續行為，將聲請併案審理；本案已全部認罪，希望給予時間向新北地檢確認，請求考量偵查中認罪，希望獲自新機會。
昨天十四名被告都出庭，均認罪，陳仲明女密友退休布商沈女，請求庭上審酌她供出所有事實，給予自新機會。其他人當庭承諾繳回一五○○元至八萬七五○○元不等犯罪所得，請求緩刑機會。
只有石男上網下載民眾個資涉偽造連署書，因有前科不能緩刑，請求從輕量刑。法官諭知改簡易判決處刑，全案候核辦。
全案士檢六波搜索約談一五○人，認定陳、沈等人涉以每張五百元收購六百張連署書，依總統副總統選舉罷免法起訴陳等十四人，其餘親友九人獲緩起訴。郭台銘投資快篩口水機的富佳生技公司代表人廖本揚、參選台北市議員落選的六十五歲蘇府庭、張姓前里長等人涉案部分，另案偵辦中。
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