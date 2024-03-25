打擊詐欺國際研習營今登場 全球高達25.5%人口被詐騙

詐欺犯罪國際化，警政署承辦2024全球合作暨訓練架構（GCTF）打擊跨境詐欺犯罪國際研習營，今起一連3天舉行，邀24國約40名執法機關人員或學者參加，從電信、金融、數位、執法等領域研討詐欺防制。

行政院長陳建仁致詞說，詐騙集團專業化，以各種詐騙手法無孔不入影響民眾生活，造成財產鉅大損失，據全球防詐聯盟（GASA）、資料服務供應商ScamAdviser去年發表調查報告，全球有25.5%人口被詐騙，損失金額超過1兆美元，顯示詐欺不僅威脅個人財產安全，也嚴重損害國際金融秩序。

研習營由外交部、美國在台協會、日本台灣交流協會、澳洲辦事處及英國在台辦事處主辦，行政院打擊詐欺辦公室指導，今天至本月27日在台北萬豪酒店舉行，邀24國約40人及我國打詐相關部會人員與專家參加，共270人與會，探討詐欺防制。

各國交流打詐經驗，研討主題包括「詐欺犯罪現況、發展與防制對策」、「金融業防制詐騙之成效及作為」、「打擊詐欺電信網路措施」、「數位信任科技於打擊詐欺犯罪之應用」及「打擊跨境詐欺犯罪之困境與解方」。