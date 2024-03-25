快訊

獨／長榮集團再爆財產處分爭議 小股東將提告「張國華為首全體董事」

黃仁勳親曝 AI 巨浪起源 直言：是台灣救了我

日本小林製藥紅麴食品釀急性腎衰竭 毒物醫指1點不尋常

聽新聞
test
0:00 / 0:00

正面槍擊翁致死 檢方排除故意殺人、過失致死罪嫌起訴

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

蕭姓男子與張姓70歲男子、楊男相約到新北市雙溪區打獵時，蕭男手持自製長槍走下溪床時步伐踩空，誤觸扳機擊中張姓老翁致死。地檢署檢察官偵查後，排除蕭故意殺人可能，今天依涉嫌過失致死罪、違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌提起公訴。

檢方起訴指出，有鐵工專長的60歲蕭男，2022年間先後購入鐵管、木頭、鋼珠和火藥等物品，自行切割、打磨鐵管、彈簧、撞針，並混填鋼珠、硫磺粉、木炭粉等方式，未經許可製造具殺傷力的長槍3枝、子彈29顆。

去年9月25日下午1點多，蕭男與70多歲張姓男子、楊姓男子，相約前往雙溪區平林溪露營、打獵，蕭男自行攜帶1枝長槍及10顆子彈到場。3人抵達後先搭帳篷並一起飲酒過，當晚8點半多，蕭男擊發槍枝，造成張姓男子身亡。蕭案發後被捕，檢方聲押獲准。

檢警查出，案發前蕭男與張姓男子從帳篷出發，沿著溪流往上游步行。蕭男右手腋下夾住槍托，左手握住槍管走在張的身後。蕭在走下溪床時，因天色昏暗、溪石濕滑，不慎踩空失去重心，情急之下想抓東西穩住身體，誤觸槍枝板機，擊發子彈射中轉身的張姓男子身體正面，造成張傷重死亡。

檢察官勘查現場有帳蓬，並遺留酒類瓶罐、蝦籠等物品，比對楊姓男子證詞，以及張的親屬證稱，死者與蕭男熟識並無糾葛，蕭應無故意槍殺張姓男子可能。張生前並未有異常投保情形，蕭犯案後與張的家屬達成和解等情況，綜合研判蕭男應無故意開槍動機，排除故意殺人可能，依涉犯過失致死罪嫌、違反槍砲彈藥刀械管制條例提起公訴。

檢察官偵查過程中，查出楊男也非法持有具殺傷力長槍1枝，經查扣該槍枝後，依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例一併提起公訴。

蕭姓男子與張姓老翁、楊男相約到新北市雙溪區打獵時，蕭男誤觸自制長槍扳機，擊中張姓老翁致死。檢察官偵查後，今依涉嫌過失致死罪、違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌起訴蕭男。記者邱瑞杰／翻攝
蕭姓男子與張姓老翁、楊男相約到新北市雙溪區打獵時，蕭男誤觸自制長槍扳機，擊中張姓老翁致死。檢察官偵查後，今依涉嫌過失致死罪、違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌起訴蕭男。記者邱瑞杰／翻攝
蕭姓男子與張姓老翁、楊男相約到新北市雙溪區打獵時，蕭男誤觸自制長槍扳機，擊中張姓老翁致死。檢察官偵查後，今依涉嫌過失致死罪、違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌起訴蕭男。記者邱瑞杰／翻攝
蕭姓男子與張姓老翁、楊男相約到新北市雙溪區打獵時，蕭男誤觸自制長槍扳機，擊中張姓老翁致死。檢察官偵查後，今依涉嫌過失致死罪、違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌起訴蕭男。記者邱瑞杰／翻攝
蕭姓男子與張姓老翁、楊男相約到新北市雙溪區打獵時，蕭男誤觸自制長槍扳機，擊中張姓老翁致死。檢察官偵查後，今依涉嫌過失致死罪、違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌起訴蕭男。記者邱瑞杰／翻攝
蕭姓男子與張姓老翁、楊男相約到新北市雙溪區打獵時，蕭男誤觸自制長槍扳機，擊中張姓老翁致死。檢察官偵查後，今依涉嫌過失致死罪、違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌起訴蕭男。記者邱瑞杰／翻攝
蕭姓男子與張姓老翁、楊男相約到新北市雙溪區打獵時，蕭男誤觸自制長槍扳機，擊中張姓老翁致死。檢察官偵查後，今依涉嫌過失致死罪、違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌起訴蕭男。記者邱瑞杰／翻攝
蕭姓男子與張姓老翁、楊男相約到新北市雙溪區打獵時，蕭男誤觸自制長槍扳機，擊中張姓老翁致死。檢察官偵查後，今依涉嫌過失致死罪、違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌起訴蕭男。記者邱瑞杰／翻攝

槍枝 槍砲彈藥 檢察官

延伸閱讀

影／Tesla Cybertruck到底有多防彈？YouTuber直接用50機槍子彈射擊

警匪駁火99槍！22歲勇警帥騎重機照曝光 張善政親慰問

影／台中民間救護車載患者返家闖紅燈 撞死酒駕大學生

黑幫「大王」被逮沒用…海地暴力猖獗背後 美國走私槍枝作祟

相關新聞

台鐵宜蘭「搞軌」案嫌犯落網 偷剪電纜線盜賣竟剪錯線

台鐵宜蘭段鐵軌邊的電纜線日前遭人破壞剪斷，造成號誌燈無法正常啟動，影響近4千名旅客。涉及大眾行車安全，台鐵報警追查，警方...

網路巡邏發現販毒 新莊警在西門町查獲大麻K水

新北市新莊警分局日前在網路上發現有人兜售毒品，佯稱購買約對方見面，22日晚間8時許在台北市西門町萬年大樓外，當場逮捕30...

正面槍擊翁致死 檢方排除故意殺人、過失致死罪嫌起訴

蕭姓男子與張姓70歲男子、楊男相約到新北市雙溪區打獵時，蕭男手持自製長槍走下溪床時步伐踩空，誤觸扳機擊中張姓老翁致死。地...

車手升級創業招募青少年犯案抽頭 檢聲押追查獲准

台南永康警分局查出26歲邱姓男子由車手升級當老闆，涉嫌招募青少年組成詐騙車手集團犯案，警方逮捕邱姓主嫌及李姓、林姓車手成...

高雄女缺錢當「空中飛人」 夾海洛因闖關重判16年

高雄蔡姓女子缺錢跑去當「空中飛人」，從柬埔寨運毒回台，前面兩次闖關成功，第三次卻被海關查獲，背包扣到一級毒品海洛因約2....

內湖染毒外甥猛刺退休國文師阿姨 因這原因...殺人罪起訴

37歲朱姓男子因染毒、縱火燒家被逐出家門，去年前往中山女中退休國文老師、76歲譚姓阿姨住處外，疑借錢遭拒，涉狠心持水果刀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。