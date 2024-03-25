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正面槍擊翁致死 檢方排除故意殺人、過失致死罪嫌起訴
蕭姓男子與張姓70歲男子、楊男相約到新北市雙溪區打獵時，蕭男手持自製長槍走下溪床時步伐踩空，誤觸扳機擊中張姓老翁致死。地檢署檢察官偵查後，排除蕭故意殺人可能，今天依涉嫌過失致死罪、違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌提起公訴。
檢方起訴指出，有鐵工專長的60歲蕭男，2022年間先後購入鐵管、木頭、鋼珠和火藥等物品，自行切割、打磨鐵管、彈簧、撞針，並混填鋼珠、硫磺粉、木炭粉等方式，未經許可製造具殺傷力的長槍3枝、子彈29顆。
去年9月25日下午1點多，蕭男與70多歲張姓男子、楊姓男子，相約前往雙溪區平林溪露營、打獵，蕭男自行攜帶1枝長槍及10顆子彈到場。3人抵達後先搭帳篷並一起飲酒過，當晚8點半多，蕭男擊發槍枝，造成張姓男子身亡。蕭案發後被捕，檢方聲押獲准。
檢警查出，案發前蕭男與張姓男子從帳篷出發，沿著溪流往上游步行。蕭男右手腋下夾住槍托，左手握住槍管走在張的身後。蕭在走下溪床時，因天色昏暗、溪石濕滑，不慎踩空失去重心，情急之下想抓東西穩住身體，誤觸槍枝板機，擊發子彈射中轉身的張姓男子身體正面，造成張傷重死亡。
檢察官勘查現場有帳蓬，並遺留酒類瓶罐、蝦籠等物品，比對楊姓男子證詞，以及張的親屬證稱，死者與蕭男熟識並無糾葛，蕭應無故意槍殺張姓男子可能。張生前並未有異常投保情形，蕭犯案後與張的家屬達成和解等情況，綜合研判蕭男應無故意開槍動機，排除故意殺人可能，依涉犯過失致死罪嫌、違反槍砲彈藥刀械管制條例提起公訴。
檢察官偵查過程中，查出楊男也非法持有具殺傷力長槍1枝，經查扣該槍枝後，依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例一併提起公訴。
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