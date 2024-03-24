謝金河假投資廣告 竟稱唯一官方「詐騙多到看不下去」
詐騙集團假冒財訊傳媒董事長謝金河上網刊登假投資廣告，警方通知網路平台下架，詐團仍持續投放，還假借反詐騙宣導取信被害人。刑事局說，網路平台應發揮企業社會責任，主動蒐尋下架，提醒民眾辨識臉書「藍勾勾」驗證標章。
30歲周姓男子上周在臉書瀏覽假冒謝金河的假投資廣告，加入LINE「股市大贏家」群組，依指示以網路銀行轉帳兩筆共9萬元，事後看新聞驚覺受騙，撥打165反詐騙專線諮詢。
有詐團在臉書以暱稱「數字台灣.謝金河」刊登假投資廣告，指詐騙多到看不下去，為遏止再有粉絲受害，重新啟用臉書，這是唯一官方帳號，會提供理財、飆股等內容，絕不會叫粉絲匯款，務必小心詐騙。
刑事局說，持續向網路平台通報下架涉假投資廣告，詐團為博取民眾信任，用反詐騙宣導重複投放，網路平台應發揮企業社會責任，增加人力及運用科技主動蒐尋，從源頭解決問題，避免民眾受害。
刑事局提醒，名人不會主動邀請好友、帶會員操作或要求提供資金，民眾應辨識臉書「藍勾勾」驗證標章才是名人本人帳號。
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