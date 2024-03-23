2558萬5.1公斤毒品綁身上 花蓮男自柬返台闖關失敗

家住花蓮市的20歲男子連亞鴻，去年11月間受運毒集團成員委託，飛往柬埔寨金邊市爽玩4天3夜後返台，上機前將市價2558萬餘元、5.1公斤海洛因及K 他命毒品綁在身上，入境桃園國際機場時遭海關人員攔查，桃園地檢署偵結，將他依運輸一、三級毒品及懲治走私條例等罪嫌起訴。

起訴指出，連姓男子去年11月23日依照自稱「尤力斯」男子指示，當天即搭機前往柬埔寨金邊市，入住指定套房後展開當地旅遊，直等「尤力斯」於4天後抵達碰面。

連男供稱，「尤力斯」將31包海洛因及1包K他命分別以膠帶纏繞在身上，完成掩藏後，對方交代他，入境後隨即搭車前往新北市林口區公園路的「QK汽車旅館」交貨，會有運毒集團成員接手並領取報酬。

連男說，11月26日下午他搭乘長榮班機BR266班機返台，於晚上6點抵達後，在桃園國際機場第二航廈接受入境查驗時，當場遭財政部關務署台北關人員攔檢查獲，除查扣了31包毛重5111.15公克海洛因及1包毛重13.68公克K他命外，連他的iPhone13也被扣。

由於連男於警詢及檢方偵訊中皆坦承不諱，也將相關資訊交代清楚，檢察官於起訴書中為他求情指出，被告已於偵查中自白運輸一、三級毒品的犯行，如日後於審判中仍為自白，請依毒品危害防制條例規定減輕其刑。

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