快訊

UBA／莊朝勝23分領軍 政大險勝虎科外籍生軍團 4連霸差1步

陸15歲留學生聽演唱會遇莫斯科恐攻 同行友人「全身都是彈孔」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2558萬5.1公斤毒品綁身上 花蓮男自柬返台闖關失敗

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

家住花蓮市的20歲男子連亞鴻，去年11月間受運毒集團成員委託，飛往柬埔寨金邊市爽玩4天3夜後返台，上機前將市價2558萬餘元、5.1公斤海洛因及K 他命毒品綁在身上，入境桃園國際機場時遭海關人員攔查，桃園地檢署偵結，將他依運輸一、三級毒品及懲治走私條例等罪嫌起訴。

起訴指出，連姓男子去年11月23日依照自稱「尤力斯」男子指示，當天即搭機前往柬埔寨金邊市，入住指定套房後展開當地旅遊，直等「尤力斯」於4天後抵達碰面。

連男供稱，「尤力斯」將31包海洛因及1包K他命分別以膠帶纏繞在身上，完成掩藏後，對方交代他，入境後隨即搭車前往新北市林口區公園路的「QK汽車旅館」交貨，會有運毒集團成員接手並領取報酬。

連男說，11月26日下午他搭乘長榮班機BR266班機返台，於晚上6點抵達後，在桃園國際機場第二航廈接受入境查驗時，當場遭財政部關務署台北關人員攔檢查獲，除查扣了31包毛重5111.15公克海洛因及1包毛重13.68公克K他命外，連他的iPhone13也被扣。

由於連男於警詢及檢方偵訊中皆坦承不諱，也將相關資訊交代清楚，檢察官於起訴書中為他求情指出，被告已於偵查中自白運輸一、三級毒品的犯行，如日後於審判中仍為自白，請依毒品危害防制條例規定減輕其刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

花蓮男子連亞鴻涉嫌在身上綁5.1公斤毒品自柬埔寨返國闖關失敗，桃園地檢署偵結，將他依毒品等罪嫌起訴。記者陳恩惠／攝影
花蓮男子連亞鴻涉嫌在身上綁5.1公斤毒品自柬埔寨返國闖關失敗，桃園地檢署偵結，將他依毒品等罪嫌起訴。記者陳恩惠／攝影

桃園 毒品 走私

延伸閱讀

就快要下班了 南警還是攔查可疑車輛 查獲百餘公克毒品

花蓮親子必去花崗山戲沙池改善完工 盼兒童節開放

20歲同窗開車夜遊闖紅燈！南警抄捷徑甕中捉鱉 起出毒品依法送辦

男子畏罪將毒品丟屋瓦 三峽警成蜘蛛人爬屋頂查獲

相關新聞

2558萬5.1公斤毒品綁身上 花蓮男自柬返台闖關失敗

家住花蓮市的20歲男子連亞鴻，去年11月間受運毒集團成員委託，飛往柬埔寨金邊市爽玩4天3夜後返台，上機前將市價2558萬...

就快要下班了 南警還是攔查可疑車輛 查獲百餘公克毒品

台南市警四分局育平派出所警員鄭詠心剛分發至派出所，跟著學長林煜珽、師父尤四海執行凌晨2時至4時巡邏勤務，林、尤於03時5...

汪小菲告發大S濫用藥物？偵訊室快閃 警：連筆錄都沒作！

汪小菲昨天到大S家，高聲叫喚遭保全報警驅離，晚間他到信義警分局三張犁派出所，要舉報大S長期濫用藥物，但汪小菲根本沒有做筆...

又見飛機賊！2陸男在華航班機內搜刮現金 下機遭拘提

中國大陸籍男子韓偉、肖磊磊疑似頻繁搭乘國際航班，鎖定座位周遭上方行李櫃內其他旅客行李偷錢，檢警據報鎖定旅客名單後展開蒐證...

10條通緝犯拒檢逃 警追5分鐘 他人車卡困地下道遭逮

陳姓男子身揹10條通緝四處藏躲，這個月21日下午他人車紅線違停在新北市新莊區建國一路上，轄區警巡邏經過趨前盤查，陳男拒檢...

20歲同窗開車夜遊闖紅燈！南警抄捷徑甕中捉鱉 起出毒品依法送辦

台南20歲謝姓男子今晨3時開車，搭乘同窗蔡姓男子夜遊，經安南區台江大道時闖紅燈，台南市警三分局員警見該車疾行不宜追車，抄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。