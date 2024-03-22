快訊

鬧了一天還控嗑藥 汪小菲請看！大S早送驗毛髮「檢警單位全驗過」

美股早盤平盤搖擺！台積ADR繼續漲 Nike和Lululemon一起跌

禍害椰子還不夠？男肚子突劇痛到院檢查 一看竟藏30公分活鰻魚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東男網拍學種大麻 警從可疑泥土追半年抄獲滿屋活株

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
左營警分局警方在鄧姓男子位於屏東新園鄉租屋處，查獲滿屋子共176株大麻活株。記者石秀華／翻攝
左營警分局警方在鄧姓男子位於屏東新園鄉租屋處，查獲滿屋子共176株大麻活株。記者石秀華／翻攝

鄧姓男子去年9月被左營警分局警方查獲在屏東持有少許大麻，警方發現地上有可疑泥土，懷疑鄧種大麻販售牟利，經追查半年後，發現從事網拍的鄧，上網學種大麻技巧，在租屋處種植活株後，在老家烘乾成品；前天持搜索票在兩處地點抄獲成品1035公克、幼苗植株56盆及176活株等物。

警方調查，高中畢業的鄧男（30歲），從事網拍生意，去年10月間在台中市被警方查獲持有少許大麻，由於鄧家住屏東縣，台中市警方和左營警分局警方共組專案小組追查。

警方蒐證發現，鄧男常在屏東崁頂鄉住處和新園租屋處兩地奔波，新園租屋處外有可疑泥土，懷疑鄧以轎車搬運剪斷的大麻植栽物，運往崁頂鄉老家烘乾。

前天見時機成熟，持搜索票前往崁頂鄉逮捕鄧男，在屋內搜獲成品1035公克、幼苗植株56盆、烘乾機、植物生長燈具及大麻植栽工具等物；隨後將鄧帶往新園鄉租屋處搜索，發現滿屋都是大麻活株，清查共有176株大麻活株。

據了解，鄧供述，上網學種大麻技巧，稱還未牟利就被警方查獲；警詢後，被依違反毒品危害防制條例罪嫌移送屏東地檢署偵辦，檢察官諭令以15萬元交保候傳。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

左營警分局警方查獲鄧姓男子在屏東的崁頂老家和新園鄉租屋處栽種176多株活株大麻及成品1035公克、幼苗植株56盆等物。記者石秀華／翻攝
左營警分局警方查獲鄧姓男子在屏東的崁頂老家和新園鄉租屋處栽種176多株活株大麻及成品1035公克、幼苗植株56盆等物。記者石秀華／翻攝
左營警分局警方在鄧姓男子位於屏東的崁頂老家查獲成品1035公克、幼苗植株56盆、烘乾機等物。記者石秀華／翻攝
左營警分局警方在鄧姓男子位於屏東的崁頂老家查獲成品1035公克、幼苗植株56盆、烘乾機等物。記者石秀華／翻攝
左營警分局警方在鄧姓男子位於屏東新園鄉租屋處，查獲滿屋子共176株大麻活株。記者石秀華／翻攝
左營警分局警方在鄧姓男子位於屏東新園鄉租屋處，查獲滿屋子共176株大麻活株。記者石秀華／翻攝
左營警分局警方在鄧姓男子位於屏東的崁頂老家查獲成品1035公克、幼苗植株56盆、烘乾機等物。記者石秀華／翻攝
左營警分局警方在鄧姓男子位於屏東的崁頂老家查獲成品1035公克、幼苗植株56盆、烘乾機等物。記者石秀華／翻攝

大麻 屏東縣 毒品

延伸閱讀

貨櫃夾藏160公斤大麻 天道盟「三哥」延押獲准

辦公室外套被搜出大麻！PEETA葛格否認持毒 稱剛從泰國返台「不知誰放的」

健身網紅「PEETA葛格」涉嫌持毒 警查獲大麻帶返偵辦中

影／竹聯幫兄弟檔雲林種大麻 植株比人高市價5千萬栽了

相關新聞

20歲同窗開車夜遊闖紅燈！南警抄捷徑甕中捉鱉 起出毒品依法送辦

台南20歲謝姓男子今晨3時開車，搭乘同窗蔡姓男子夜遊，經安南區台江大道時闖紅燈，台南市警三分局員警見該車疾行不宜追車，抄...

屏東男網拍學種大麻 警從可疑泥土追半年抄獲滿屋活株

鄧姓男子去年9月被左營警分局警方查獲在屏東持有少許大麻，警方發現地上有可疑泥土，懷疑鄧種大麻販售牟利，經追查半年後，發現...

與鄭文燦好朋友有關？遭指不敢動台蠟案 調查局：無端影射

監察院糾正調查局偵查台蠟案期間，曾有高階主管多次接受台蠟董座林哲印招待飲宴與球敘，由於林哲印被查扣的筆記中，前桃園市調查處...

10億元毒品漂在彰化外海！ 毒販趁「總統大選」運K他命

澎湖2名男子與外籍移工共同策劃趁著今年總統大選期間，將39袋價值超過10億的K他命從國外運至台灣，其中一名男子在大選當天...

影／車主註記死亡...怠速中 他見警逃 安毒丟屋瓦辯是打火機

黃姓男子昨晚開著一輛車籍註記「車主死亡」的汽車，怠速停在新北市三峽區介壽路二段138巷內。三峽警方巡邏經過使用警用電腦查...

鄉鎮市長涉案頻傳 屏東縣11年派任代理30次、17鄉鎮市

屏東縣33鄉鎮市，鄉鎮市長涉貪居高不下，縣府統計，近11年來鄉鎮市長因涉貪等罪嫌遭收押或判刑停職，派任代理鄉鎮長30次、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。