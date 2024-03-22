屏東男網拍學種大麻 警從可疑泥土追半年抄獲滿屋活株

鄧姓男子去年9月被左營警分局警方查獲在屏東持有少許大麻，警方發現地上有可疑泥土，懷疑鄧種大麻販售牟利，經追查半年後，發現從事網拍的鄧，上網學種大麻技巧，在租屋處種植活株後，在老家烘乾成品；前天持搜索票在兩處地點抄獲成品1035公克、幼苗植株56盆及176活株等物。

警方調查，高中畢業的鄧男（30歲），從事網拍生意，去年10月間在台中市被警方查獲持有少許大麻，由於鄧家住屏東縣，台中市警方和左營警分局警方共組專案小組追查。

警方蒐證發現，鄧男常在屏東崁頂鄉住處和新園租屋處兩地奔波，新園租屋處外有可疑泥土，懷疑鄧以轎車搬運剪斷的大麻植栽物，運往崁頂鄉老家烘乾。

前天見時機成熟，持搜索票前往崁頂鄉逮捕鄧男，在屋內搜獲成品1035公克、幼苗植株56盆、烘乾機、植物生長燈具及大麻植栽工具等物；隨後將鄧帶往新園鄉租屋處搜索，發現滿屋都是大麻活株，清查共有176株大麻活株。

據了解，鄧供述，上網學種大麻技巧，稱還未牟利就被警方查獲；警詢後，被依違反毒品危害防制條例罪嫌移送屏東地檢署偵辦，檢察官諭令以15萬元交保候傳。

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