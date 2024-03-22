10億元毒品漂在彰化外海！ 毒販趁「總統大選」運K他命
澎湖2名男子與外籍移工共同策劃趁著今年總統大選期間，將39袋價值超過10億的K他命從國外運至台灣，其中一名男子在大選當天將拿到的K他命綁上浮球、拋在彰化縣外海，即回到澎湖，等待台灣的接應人撈起毒品，沒想到毒品擱淺在岸邊後遭警方先行截獲，澎湖地檢署今日正式起訴涉案的3人。
鍾姓男子日前委託船長自海外運輸三級毒品K他命至澎湖外海後，鍾男再與鄭姓友人用 1500萬買下整批毒品；鄭男先拿140萬前金，利用總統大選期間，執法機關忙於查察選舉業務時，與外籍漁工「阿林」趁機在1月12日晚間，開漁船到澎湖七美鄉外海，接運市價超過10億元、淨重共 985 公斤的K他命39袋。
鄭男載到毒品後將船開往彰化縣大城鄉外海，在隔天大選當日下午，將所有毒品綁上浮球、警示燈後拋入海中，由其他共犯前來接運，鄭男與「阿林」就返回澎湖縣白沙鄉鳥嶼；民眾後來在彰化縣外海發現有不明包裹擱淺在海岸並報警，警方因此攔截到巨量毒品，經調查才發現這樁運毒案。
警方事後搜查鄭男住所和漁船，扣得漁船、浮球、警示燈、現金14萬等物，鄭男也遭羈押禁見，另一名鍾男在2月7日農曆小年夜前夕，在高雄小港機場被當場逮捕被告，檢方向法院聲請羈押禁見獲准；目前均因涉運輸第三級毒品及私
運管制物品進口罪嫌，遭提起公訴。
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