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調查局打詐鎖定假幣商、話務系統商、貓池大掃蕩

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局針對詐騙集團習慣於農曆春節前大撈一筆的特性，規劃113年1至3月掃蕩網路社群平台（YouTube 、 Facebook 、Instagram）、通訊軟體（LINE等）或透過 VPN 伺服器詐騙案，總計同步偵辦33案，約談152人，查扣不法所得5755萬元。

調查局本次同步偵辦「虛擬通貨幣商」 及 「話務系統商」投資詐欺案件，目前詐欺手法多藉由網路社群結合虛擬幣，衍生出低成本、高報酬、速移轉、 無實名 、跨地域之犯罪特性，投資人稍有不慎，極易受詐騙。

調查局分析指出，詐團會以 「垃圾幣」 、「空氣幣」為投資詐欺標的，利用 一 般 人對投資虛擬幣欠缺充分認識及理解， 卻冀求迅速致富心態，在社群媒體廣發投資廣告，再利用低廉 系統程式 「鑄幣」手法 ，誘騙投資人購買無實際價值「垃圾幣」 、「空氣幣」，最後以系統異常暫停出金交易為由， 關閉投資平台， 造成投資人鉅額財產損害。

辦案人員指出，比特幣、泰達幣等主流幣成為詐欺新寵，投資人向個人幣商買進後，雙方見面雖簽署制式「虛擬貨幣買賣契約」，但契約內容除載明虛擬幣種及數量外，更有取信投資人防制洗錢的法遵聲明，實則個人幣商多由收水車手假扮， 配合詐團洗錢，水房利用個人幣商之監管漏洞，發展 「 假幣商，真洗錢 」 犯罪組織 ，以此模式迅速層轉虛擬幣，

另外，國內詐團利用「貓池」 等DMT設備，轉型為小型分散獨立式電詐機房及洗錢水房， 以可建置32支以上之天線及SIM 卡卡槽，供集團撥打群發電話詐騙，或用以代收購物平台申辦新帳號之驗證碼簡訊，藉以產出虛擬金融帳號，提供予水房收取贓款之用。

調查局打詐鎖定假幣商、話務系統商、貓池大掃蕩，查扣5千多萬不法所得。圖／調查局提供
調查局打詐鎖定假幣商、話務系統商、貓池大掃蕩，查扣5千多萬不法所得。圖／調查局提供
調查局打詐鎖定假幣商、話務系統商、貓池大掃蕩。圖／調查局提供
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投資人 詐欺 詐騙集團

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