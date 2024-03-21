竹東成毒品集散地？ 警方業績滿滿還查到哈密瓜藥丸

竹東警方查到新興毒品「哈密瓜藥丸」，險有流入竹東校園危害學生疑慮。記者巫鴻瑋／翻攝 新竹縣竹東警分局近日接連在竹東鎮各社區查獲多起毒品案，毒品種類包羅萬象，宛如毒品銷售中繼站，令警方擔憂毒品已經滲透社區，其中查獲最大量的為三級毒品「甲基卡西酮」，甚至還有哈密瓜口味藥丸，恐進入校園造成學生上癮。

竹東警方表示，竹東鎮為新竹縣人口第二多行政區，因交通位置便利，周邊接壤多個鄉鎮，地理位置相當重要，卻也造成毒品無孔不入，被警方查獲多起毒品滲透社區事件，近日查獲的毒品種類已經從四級毒品涵括到一級毒品全都有。

警方指出，其中三級毒品最為氾濫，警方在幾次行動中已累積查到近1000公克三級毒品，其中還有新興毒品的哈密瓜口味三級毒品藥丸，還有毒犯私藏大量大麻種子準備當大麻農夫大量製造毒品販售。

警方提醒，新興毒品因口味特殊、顏色亮麗，容易吸引年輕人誤入歧途嘗試，呼籲民眾千萬注意陌生人提供的食物、飲品等，入 口前先三思，尤其是食物離開視線範圍，切忌不要再入口，以免成為毒品犯罪受害者。

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