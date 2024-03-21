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設局砍斷手關節、骨頭暴露釀終身失能 台中男逃5年落網

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中楊姓男子2017年參與設局誘騙謝姓友人出面，同夥分別持西瓜刀、鋁製球棒埋伏，當眾將謝砍到右手關節斷裂，就連骨頭都暴露在外，急救後雖撿回一命但仍導致右手終身失能，包括主謀、共犯等5人均已判刑確定，楊逃亡5年多被通緝近日才落網，法院依重傷害判他5年2月，可上訴。

檢警調查，王姓主謀因和謝姓男子有金錢糾紛，2017年12月15日他就邀楊男，以及另名楊姓、吳姓、黃姓及朱姓同夥，一共6人備妥鋁製球棒、西瓜刀等準備要教訓謝，且楊原本就和謝認識，就由楊當晚藉故約他在北屯區住家樓下的咖啡廳見面，其餘7人則躲在附近埋伏。

隔天凌晨12點多，謝現身赴約，其餘人就下車亮出西瓜刀朝追趕，謝見狀拔腿狂奔回社區卻因門禁管制進不去，隨即遭楊姓同夥持刀猛砍多刀，當場右手關節斷裂，連骨頭都暴露在外，全身血淋淋倒臥大馬路上。

其餘吳姓、王姓同夥也衝上前拿球棍朝謝痛毆好幾下，最後因社區管理員見狀報案，謝緊急送醫仍因嚴重肌腱、動脈斷裂，雖保住肢體但仍永久性右上肢活動機能全部喪失，呈現終身失能；包括王姓主謀等人，2021年各被依重傷害等罪判2年6月至6年確定。

由於楊男2018年於台中地院審理時曾到庭，後就無故失聯，2019年10月18日被發布通緝，直至2023年11月7日才被緝獲到案，法院認為他逃避刑責，當初犯後雖自首但仍不予以減刑。

法院審酌，楊男只因友人邀約就參與作案，和多名青壯年人施暴，且楊和謝男原本就相識，還參與設計、誘騙出對方，罔顧謝對他信任關係，考量楊大致坦承等，依傷害致重傷罪判他5年2月。

咖啡廳 通緝

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