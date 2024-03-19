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2馬國女子聲稱來台進香 行李藏10公斤海洛因值5千萬遭判刑

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

馬來西亞籍女子34歲CHAN HOOI LAN（中文姓名：曾慧蘭）、30歲LOW SHIRLY（中文姓名：劉雪莉）聲稱來台進香，卻分別在行李夾層中，藏放市值5000餘萬元總重10.8公斤的海洛因分別遭檢方起訴，桃園地院審結，依共同運輸第一級毒品，分別將曾慧蘭判處徒刑8年6月、劉雪莉判處徒刑8年，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。本案可上訴。

判決指出，曾、劉2女於去年11月15日在馬來西亞吉隆坡ORANGE PREMIER HOTEL，收取由不詳姓名男子交付夾藏有海洛因毒品的2個行李箱，計畫等2人抵台後，由曾女聯繫台灣貨主取貨，事成後，曾女可分別賺取約新台幣10萬800元的馬來西亞幣1萬5000元、劉女可得約新台幣8萬7360元的馬來西亞令吉1萬3000元的報酬，2人翌日搭機於晚上6點30分入境遭查獲。法院開庭時，曾、劉2人於偵訊、法院訊問及審理時均坦承不諱。

法官審酌，被告曾、劉2人無視國家杜絕毒品犯罪的嚴刑峻令，以不正當方式賺取財物，貪圖利益而共同私運一級毒品入境，除戕害他人身心健康，更助長毒品擴散，此案查扣曾、劉2人夾帶的一級毒品數量非輕，念被告2人犯後均坦承犯行，且毒品甫輸入我國即遭查獲，幸未流入市面。

考量被告曾女負責與馬籍不詳男子及在台貨主聯絡、被告劉女是經曾女介紹而加入，2人所能獲得的報酬，以及被告曾女於審理中自陳案發時擔任私人司機、未婚、家中無人需其扶養、但要為胞弟還債、母親罹罕見癌症；被告劉女案發時是名咖啡店收銀員、未婚、家中有因病開刀母親及身心障礙胞兄需扶養等情狀，分別量處主文所示之刑，以資懲儆。

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曾、劉姓2名馬來西亞籍女子聲稱來台進香，卻分別在行李中藏放市值5000餘萬元總重10.8公斤海洛因，桃園地院審結，依共同運輸第一級毒品，分別將曾女判處徒刑8年6月、劉女判處徒刑8年，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。本案可上訴。圖／航空警察局提供
曾、劉姓2名馬來西亞籍女子聲稱來台進香，卻分別在行李中藏放市值5000餘萬元總重10.8公斤海洛因，桃園地院審結，依共同運輸第一級毒品，分別將曾女判處徒刑8年6月、劉女判處徒刑8年，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。本案可上訴。圖／航空警察局提供
曾、劉姓2名馬來西亞籍女子聲稱來台進香，卻分別在行李中藏放市值5000餘萬元總重10.8公斤海洛因，桃園地院審結，依共同運輸第一級毒品，分別將曾女判處徒刑8年6月、劉女判處徒刑8年，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。本案可上訴。圖／航空警察局提供
曾、劉姓2名馬來西亞籍女子聲稱來台進香，卻分別在行李中藏放市值5000餘萬元總重10.8公斤海洛因，桃園地院審結，依共同運輸第一級毒品，分別將曾女判處徒刑8年6月、劉女判處徒刑8年，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。本案可上訴。圖／航空警察局提供

毒品 行李箱 馬來西亞

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